Lorella Cuccarini: “Berlusconi mi disse che ero lunica senza tet*e a Mediaset”/ “Maria De Filippi? Pazzesca”

Lorella Cuccarini, la carriera e il retroscena su Berlusconi

Lorella Cuccarini, protagonista indiscussa della televisione italiana da anni, sta vivendo un momento magico. Alla vigilia del serale di Amici 2024 a cui parteciperà in qualità di insegnante, è reduce dal successo ottenuto sul palco del Festival di Sanremo 2024 durante il quale ha affiancato Amadeus e allo straordinario successo che sta ottenendo a teatro. Sempre più amata dal pubblico e apprezzata dagli addetti ai lavori, Lorella Cuccarini si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Alessandro Ferrucci per “il Fatto Quotidiano” svelando anche alcuni retroscena del passato.

Considerata sensuale senza aver mai posato per un calendario, Lorella Cuccarini svela anche una frase che le disse Silvio Berlusconi: “Lorella è l’unica a essere entrata a Mediaset nonostante Berlusconi… me lo disse lo stesso Berlusconi” dice la showgirl che, ripercorrendo la propria carriera, non può non parlare di Pippo Baudo – “Pippo maestro incredibile, poi Antonio Ricci, altro stacanovista, uno che c’è sempre, a qualsiasi ora del giorno e della notte; magari lo vedi poco, ma vigilia”.

Lorella Cuccarini e il rapporto con Maria De Filippi

Sono tanti gli episodi di cui Lorella Cuccarini è stata protagonista in tanti anni di carriera. Tra gli aneddoti che hanno appassionato di più il pubblico spunta quello relativo al suo rapporto con Alessandra Martinez. “Io e Alessandra eravamo molto diverse sia sul palco sia di carattere e approccio al lavoro. Nessuna finzione”.

Con una donna, però, ha un rapporto speciale ovvero Maria De Filippi che l’ha scelta inizialmente come insegnante di danza della scuola di Amici per poi assegnarle la cattedra di canto. “Maria (De Filippi) è pazzesca. E’ presente pure umanamente. È accogliente; a me interessano le persone che non sono solo concentrate sul lavoro, ma che sanno ascoltare, sanno condividere“, dice a Il Fatto quotidiano.

