Serale Amici 2024, Holden da favorito alla finale a eliminato?/ Il cantante preoccupato per la squadra

Zerbi-Celentano incontrano la loro squadra del serale di Amici 2024 e Holden svela la sua preoccupazione

Nel corso della puntata del daytime di Amici 2024 del 13 marzo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno incontrato gli allievi che fanno parte della loro squadra del serale. Parliamo di Dustin, Marisol, Petit e Holden. “Pochi ma molto buoni”, ha fatto sapere subito la Celentano, anche se c’è chi non è apparso convinto di questa dichiarazione. Holden, infatti, ha fatto notare che la loro è la squadra con meno elementi – 4 a fronte dei 5 o 6 delle altre due squadre al serale – e che questo, dunque, potrebbe penalizzarli nel corso delle varie sfide. Pericolo che potrebbe mettere a rischio la sua finale.

Zerbi e Celentano hanno però immediatamente tranquillizzato il cantautore. Per loro, anzi, non vi sarebbe di che preoccuparsi, in quanto non è la quantità bensì bensì la qualità a fare la differenza. I due coach sono più che convinti che lo loro sia invece la squadra più forte, perché comprendente gli allievi più talentuosi nel ballo e nel canto di Amici 2024.

Allontanate le sue prime preoccupazioni in vista del serale di Amici 2024, Holden ha poi svelato un aneddoto inedito che ha come protagonista il ballerino Dustin Taylor. “Sono contento di far parte di questa squadra”, ha fatto sapere Holden, spiegando che il primo incontro con Dustin è stato ai provini e già lì fu colpito dal suo talento. “Già ai provini parlavo con Dustin e gli facevo i complimenti sinceri perché è stata la prima volta che mi sono emozionato con la danza”, ha spiegato, lasciando di stucco la maestra Celentano. Holden ha quindi concluso, dichiarando “faremo grandi cose e siamo una grande squadra”.

