Lorella Cuccarini/ Beyoncé non ha dubbi: “È un genio”. Bufala su presunta compagna

Lorella Cuccarini, showgirl e ballerina, continua a far parlare di sé. Oltre al suo ruolo di coach nel programma Amici 21, la donna ha recentemente parlato di alcuni retroscena della sua vita fino a questo momento non emersi. L’ha fatto nel corso di un’intervista, asserendo di essere venuta alle mani con una ragazza: proprio mentre parlava delle sue “rivali” in gioventù, tra cui Alessandra Martinez ed Heather Parisi, la soubrette ha confessato di aver picchiato una giovane quando aveva circa diciott’anni. Secondo il racconto, però, la Cuccarini stava solo difendendo il fidanzato che aveva ai tempi e che l’altra ragazza stava corteggiando. Dopo questo evento, ha sostenuto di essere stata una persona pacifica.

Del resto, la Cuccarini è caratterizzata da questo spirito un po’ focoso e ribelle, che le ha fatto guadagnare la stima di moltissimi altri volti noti dello spettacolo, come quello di una celebre cantante internazionale, che ha espressamente ammesso di aver preso a modello Lorella Cuccarini: stiamo parlando di Beyoncé. Proprio la Cuccarini ha rivelato in un’intervista che la cantante di “Listen” si era ispirata a lei per creare una coreografia nel 2011 e Beyoncé ha poi affermato a sua volta che “la Cuccarini è un genio”.

LORELLA CUCCARINI: LA FAKE NEWS AMOROSA

La soubrette ha rivelato di essere molto soddisfatta per questo traguardo perché, così facendo, ha portato un po’ di creatività italiana anche oltre oceano. Nel 2021, poi, la vita privata dell’artista è stato un tema molto trattato; secondo alcuni, infatti, la Cuccarini avrebbe una “presunta compagna”, ma non ci sono prove che questo sia vero, anzi pare proprio che sia una bufala fatta e finita.

Adesso, Lorella Cuccarini si appresta ad iniziare la sua attività di coach nello show televisivo Amici 21. Questa volta, però, il suo sarà un ruolo estremamente importante quanto complicato: per la prima volta nella storia del programma, un docente ricoprirà due categorie, ovvero canto e ballo. A farlo sarà Lorella stessa, la quale si ritiene estremamente onorata del compito che le è stato affidato.

