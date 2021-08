Lorella Cuccarini e Todaro, “Tira brutta aria ad Amici”/ Lei nega tutto: “Fake!”

Poche settimane fa è giunta l’indiscrezione della presenza nel cast della prossima edizione di Amici di Raimondo Todaro. Pochi giorni dopo è arrivata la conferma dell’addio del ballerino al cast di Ballando con le stelle, di cui fa parte ormai da anni. Todaro, dunque, si prepara a fare il suo ingresso nella famiglia di Maria De Filippi dopo l’incursione fatta nella scorso edizione come giudice esterno per una sfida di danza tra i ballerini al serale.

Eppure, recenti indiscrezioni, svelerebbero di malumori già presenti tra Raimondo e la coach di Amici Lorella Cuccarini. In particolare, il settimanale NuovoTv, in edicola oggi, scrive che “Tira già brutta aria tra Lorella e Todaro, il nuovo arrivato”. Una notizia che movimenterebbe prima dell’inizio la nuova edizione del talent di Canale 5, questo, però, se fosse vera.

Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, nessuno scontro tra i due

Pochi minuti dopo l’uscita della notizia della presenza di malumori ad Amici tra Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini è stata proprio quest’ultima ad intervenire sui social per smentire tutto. La Cuccarini ha condiviso la notizia, piazzandoci sopra un grande “Fake” a confermare che la notizia non è veritiera. In più, a corredo della story, anche la canzone “Zitti e buoni” dei Maneskin.

Dunque, la cantante, attrice e showgirl allontana subito le malelingue; rimane invece in silenzio Raimondo Todaro, il cui ultimo post su Instagram risale a giorni fa ed è indirizzato proprio a Milly Carlucci dopo l’ufficialità dell’addio a Ballando con le stelle.

