Il firmamento artistico italiano è caratterizzato da stelle più o meno lucenti, alcune delle quali sono forse da considerare vere e proprie stelle polari del mondo dello spettacolo. Tale etichetta non può che riguardare uno dei volti più istrionici, versatili e influenti dello show: Lorella Cuccarini. Icona indiscussa come showgirl, cantante, ma anche conduttrice, ballerina; insomma, un vero e proprio arsenale di talenti potrebbe esserle ascritto e in ogni ambito riesce sempre ad essere credibile e professionale.

Ma chi è Lorella Cuccarini, quali sono i momenti della sua ascesa artistica da considerare come tappe fondamentali del successo di oggi? La sua ‘volta buona’ corrisponde al nome di Pippo Baudo: è stato proprio il noto conduttore a volerla nel cast di Fantastico 6 in qualità di showgirl ma non si può non considerare ‘Odiens’ e la sigla ‘La notte vola’ il vero e proprio cavallo di battaglia di Lorella Cuccarini. Una hit che viaggia nel tempo, inesorabile, e che ancora oggi alle prime note chiama chiunque ad emulare l’iconica coreografia e gestualità.

Lorella Cuccarini, dal ‘doppio ruolo’ a Sanremo a volto cardine di Amici 2024

Negli anni Lorella Cuccarini ha messo in evidenza il suo talento in maniera sempre più diversificata; dalle qualità come ballerina è passata a mostrare le sue doti da conduttrice, da padrona di casa, senza dimenticare la passione per il canto. Entrambe le sfere sono riconducibili a due esperienze al Festival di Sanremo: come conduttrice nel 1993 proprio al fianco del suo mentore, Pippo Baudo, poi in gara nel 1995. Da annoverare anche il suo ampio impegno con i musical, attività che ancora oggi la vede primeggiare.

Arrivando all’attualità, da ormai 4 anni Lorella Cuccarini è un volto consolidato di Amici 2024. Anche in questo caso però si è dimostrata istrionica e versatile, tanto da passare prima ad essere professoressa di ballo, poi di canto. E sulla vita privata di Lorella Cuccarini? Da anni condivide l’amore con il marito Silvio Testi, sposato nel 1991 e con il quale ha dato alla luce 4 splendidi figli.