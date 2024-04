Chi è Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ La conduttrice: “Ci sono stati momenti complicati, ma…”

Lorella Cuccarini è tra i volti più seguiti e noti del panorama televisivo e in virtù della sua notorietà, spesso l’attenzione ricade anche sulle trame che riguardano la sua vita privata. A dispetto della ‘brama’ di gossip che spesso aleggia tra social e rete, nel caso della conduttrice c’è ben poco da mettere in piazza. Da decenni è legata al marito Silvio Testi; un sodalizio propiziato dalla passione comune per il mondo dello spettacolo e che negli anni li ha portati a costruire una famiglia solida e felice.

Lorella Cuccarini: accordo con Mediaset per il ritorno ‘temporaneo’ in Rai/ Ecco perchè

Il primo incontro tra Lorella Cuccarini e suo marito Silvio Testi risale al 1985: ai tempi la conduttrice era impegnata con il programma “Fantastico” ma prima che scattasse la scintilla tra i due dovettero passare alcuni mesi di frequentazione, fino ad arrivare alla scelta di compiere il grande passo del matrimonio, nel 1991. Ad oltre trent’anni dalle nozze il loro amore si è fortificato, superando tutte le sfide ardue che il tempo può presentare ad una relazione. Una unione impreziosita dalla nascita di ben 4 figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio.

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio: chi sono i figli di Lorella Cuccarini/ "Sono molto uniti tra loro"

Lorella Cuccarini e il rapporto con suo marito Silvio Testi: “Abbiamo imparato a conoscerci…”

Come anticipato, anche Silvio Testi ha un ruolo importante nel panorama televisivo seppur non da protagonista in diretta come nel caso della moglie Lorella Cuccarini. Il suo ruolo è proficuo e di spessore dietro le quinte, in qualità di produttore televisivo ma con una carriera importante anche come autore musicale. Buona parte delle trasmissioni storiche e più importanti del panorama televisivo sono state impreziosite dal suo talento di paroliere e produttore: da “La notte volta” a “Buona Domenica”, passando appunto per “Fantastico”.

Lorella Cuccarini: “La famiglia è fondamentale”/ “Amo fare tutte le cose per bene, il coraggio...”

Silvio Testi – marito di Lorella Cuccarini – non è solito rilasciare interviste o mettersi al centro dell’attenzione mediatica. Grazie ad alcune interviste della conduttrice conosciamo però diversi aspetti del loro amore. “I momenti complicati ci sono sempre, man mano che va avanti col tempo devi fare i conti con i problemi…” – ha spiegato Lorella Cuccarini in una recente intervista per Verissimo – “Noi abbiamo imparato a conoscerci, ad amarci per i nostri difetti; abbiamo modi diversi di fare le cose ma abbiamo imparato a rispettarci. Io sono espansiva anche nei momenti difficili, lui invece è molto più riservato e spesso ha bisogno dei suoi silenzi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA