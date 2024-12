Lorella Cuccarini, chi è e carriera: dagli esordi con Pippo Baudo al Festival di Sanremo

Carriera eclettica e talento versatile, Lorella Cuccarini è una delle più celebri conduttrici del piccolo schermo. Romana d’origine e classe 1965, è stata scoperta dal grande Pippo Baudo ed è diventata sua showgirl nel varietà di Rai 1 Fantastico nel 1985 e 1986. Sono i suoi inizi televisivi durante i quali ottiene una prima ventata di indubbia popolarità, incrementata successivamente con il passaggio in Fininvest e il grande successo in Odiens, varietà di Antonio Ricci, dove con la sigla La notte vola raggiunge il picco della notorietà.

Nel corso degli anni ’90, al fianco di Marco Columbro, ha condotto alcune edizioni di Paperissima e Buona Domenica, ma la carriera di Lorella Cuccarini è stata attraversata anche dall’esperienza del Festival di Sanremo. Nel 1993 ha co-condotto la kermesse al fianco di Pippo Baudo, partecipando poi nel 1995 come cantante; più di recente, invece, è stata selezionata da Amadeus tra le sue co-conduttrici nell’edizione di quest’anno.

Lorella Cuccarini, l’esperienza ad Amici e la recitazione

Negli ultimi anni Lorella Cuccarini ha trovato la sua personale “casa televisiva” in Amici, costruendo assieme a Maria De Filippi un sodalizio professionale di grande successo. Nel 2000, dopo aver interrotto i rapporti professionali con la Rai, è stata infatti selezionata come insegnante di danza per il talent show di Canale 5, diventando nella stagione successiva insegnante di canto e ricoprendo tale ruolo sino all’edizione attualmente in corso.

Conduttrice, showgirl, ballerina, cantante ma anche attrice: Lorella Cuccarini ha infatti spesso sperimentato la via della recitazione. Oltre ad essere stata molto attiva a teatro, tra musical e grandi spettacoli, ha anche preso parte a numerose fiction televisive: tra queste si possono citare Piazza di Spagna, Amiche, Lo zio d’America 2 e L’isola di Pietro 2.

