Lorella Cuccarini collabora con Cristina D’Avena/ Cantano il duetto di Magica Doremí

Amici 2022, Lorella Cuccarini prende parte al nuovo progetto musicale di Cristina D’Avena

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, l’ospite a Verissimo -del 20 novembre 2022- Lorella Cuccarini, fa parlare di sé per il duetto musicale sancito con Cristina D’Avena. Ebbene sì, l’insegnante di canto del talent di Maria De Filippi suggella l’upgrade come cantante sulle note di Magica Doremí, un duetto voluto con lei fortemente da Cristina D’Avena nella track-list che compone il nuovo album realizzato per il quarantennale di carriera di quest’ultima. La track list dei duetti dell’album di Cristina D’Avena, 40- il sogno continua, é la seguente:

-IL VALZER DEL MOSCERINO feat. ORIETTA BERTI;

MAGICA DOREMÌ feat. LORELLA CUCCARINI;

-TAZMANIA feat. ALBE;

-HAMTARO PICCOLI CRICETI, GRANDI AVVENTURE feat. M¥SS KETA;

-MEW MEW AMICHE VINCENTI feat. ELETTRA LAMBORGHINI;

-POKÉMON feat. ALFA;

-CALIMERO feat. CRISTIANO MALGIOGLIO

-WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL feat. JR STIT;

-FACCIO LA BRAVA feat. DJ MATRIX & AMEDEO PREZIOSI.

Quindi da insegnante di canto, “la più amata dagli italiani” di Amici 2022 stringe le forze con la voce dei cartoon, che appassionano da sempre diverse generazioni. Lorella Cuccarini non é la sola voce di Amici nel progetto prossimamente in uscita. Insieme a Lorella, anche l’ex Amici 21, Alberto La Malfa in arte Albe (che ora spopola con LDA e il singolo Cado), quindi, prende parte alla track-list del nuovo album. Il cofanetto per i festeggiamenti dei 40 anni di carriera della regina dei cartoni animati e in cui figura tra gli altri l’ospite a Verissimo, Lorella Cuccarini, già in preorder, sarà rilasciato dal 25 novembre in duplice versione, Standard e Deluxe Edition. I duetti si sommeranno, inoltre, ad altre sorprese: numerosi inediti, rarità e chicche che i fan dell’Artista reclamano da tempo, oltre alle sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive che l’hanno vista protagonista negli anni 80’ e ’90. Tra gli altri vanti, Cristina D’Avena dal 1982 ad oggi è l’unico personaggio dello spettacolo la cui voce è presente sulla tv italiana ininterrottamente almeno una volta al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno.

Lorella Cuccarini volta le spalle a Raimondo Todaro?

Nell’attesa che separa la fase di selezione in corso al serale di Amici 2022, l’ospite a Verissimo, Lorella Cuccarini, sembra assumere una condotta contrapposta a Raimondo Todaro, con cui ha fatto squadra al serale di Amici 2021. Nel daytime pomeridiano di Amici 2022, in particolare, ha contribuito all’annullamento del compito di danza che Raimondo Todaro aveva assegnato a Gianmarco Petrelli, ballerino allievo di Alessandra Celentano al talent. Todaro aveva chiamato Gianmarco ad eseguire al talent una choreo della Celentano, cosa che quest’ultima ha giudicato infattibile per il pupillo per lacune nella tecnica, rivendicando peraltro i diritti d’autore della sua opera. E dal suo canto Lorella Cuccarini, tra gli altri docenti della scuola, ha contribuito alla bocciatura del compito con una sentenza schiacciante ai danni di Raimondo: “Urgeva un confronto con la Celentano, sul compito”. A detta della Cuccarini, quindi, Todaro si sarebbe dovuto confrontare con Alessandra prima di assegnare una sua coreografia a Gianmarco .











