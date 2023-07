Lorella Cuccarini, conferma per Amici 23 e ruolo in una produzione Fascino?/ L’indiscrezione

Amici 23, Lorella Cuccarini la prima prof a ricevere la conferma

Lorella Cuccarini è divenuta un volto importante all’interno di Amici nel ruolo di professoressa. La showgirl è all’interno del cast del talent condotto da Maria De Filippi da ben tre edizioni. Dapprima è stata prof di ballo, portando in finale il ballerino Alessandro Cavallo. Dall’anno successivo è stata, invece, prof di canto soddisfacendo maggiormente il pubblico. Anche in questo caso arrivata in finale con almeno un allievo e nell’ultima edizione è stata la sua Angelina Mango a vincere il circuito canto.

A parte Rudy Zerbi e Alessadra Celentano. che sono praticamente presenza fissa tra i docenti, Lorella Cuccarini è la prima prof a ricevere conferma per Amici 23. Ad annunciarlo è stato il sito TV Blog che però ha anche riferito come, con questa conferma, non sia stato assegnato alla showgirl un programma tutto suo “Lorella Cuccarini, confermata come coach ad Amici, anche questa stagione non avrà una trasmissione tutta sua. A meno che le voci in circolazione, secondo cui una produzione targata Fascino di Maria De Filippi le sarà affidata, non si trasformino in realtà nei prossimi mesi”.

Lorella Cuccarini: “Ci sarò l’anno prossimo ad Amici? Secondo voi?”

A dare credibilità alle voci che stanno circolando sul web è stata la stessa Lorella Cuccarini che qualche giorno su Instagram. La conduttrice ha aperto il box delle domande e ha parlato un po’ con i suoi seguaci quando è giunto il quesito: “Ci sarai l’anno prossimo ad Amici?”. Diretta la risposta della docente, che con un sorriso e un bacio finale rivolto alla telecamera (dedicato ai fan) ha replicato: “Secondo voi?”

D’altronde la stessa, in più e più occasioni, Lorella Cuccarini ha detto di trovarsi molto bene accanto a Maria De Filippi. Invece, ancora nessuna notizia sugli altri prof in bilico, ovvero Arisa, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Proprio riguardo quest’ultimo da tempo si parla di un suo addio al talent. Per ora, però, si tratta soltanto di voci.

Lorella Cuccarini promossa alla conduzione di un programma? Il retroscena…

Tra i programmi ai quali Lorella Cuccarini potrebbe puntare spunta la versione invernale di Temptation Island, che sarà presente nella prossima stagione televisiva come annunciato dai palinsesti Mediaset. C’è però da evidenziare come non sia scontata una conduzione da parte dell’uomo immagine del programma ovvero Filippo Bisciglia.











