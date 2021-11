Lorella Cuccarini e Heather Parisi perché hanno litigato?/ Rivalità antica..

Lorella Cuccarini e Heather Parisi, non è un mistero, non hanno un grande rappporto. La rivalità è nata tra loro ormai diverso tempo fa e non si è arrivati a una riconciliazione nemmeno qualche anno fa quando le due hanno avuto la possibilità di tornare a lavorare insieme. Le due showgirl, infatti, sono state protagoniste del varietà Rai “Nemicamatissima” (titolo pienamente azzeccato), ma anche in questa occasione sono state protagoniste di dissapori piuttosto evidenti anche al pubblico da casa.

La situazione si è incrinata ulteriormente nell’ultimo periodo anche per alcune divergenze politiche. “La più amata dagli italiani”, infatti, aveva sottolineato di non essere favorevoli alle adozioni per le coppie omosessuali, opinione non condivisa dalla collega italo-americana.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi: colleghe ma “rivali”

Lavorare fianco a fianco in una trasmissione non è mai semplice, specialmente se ci si trova a svolgere lo stesso ruolo. A volte, infatti, finisce per prevalere la voglia di dimostrare di avere maggiore talento di una collega fino ad arrivare a scontri poi difficili da sanare. Lorella Cuccarini e Heather Parisi ne sono un esempio, al punto tale da non avere mai nascosto la loro rivalità. I primi problemi tra le due risalirebbero addirittura agli anni ’80, periodo in cui entrambe erano parte del cast di “Fantastico“, uno dei programmi di maggiore successo dell’epoca.

Pippo Baudo, che era alla guida del format, aveva infatti voluto personalmente Lorella, credendo che quella fosse l’occasione giusta per lei per mostrare il suo talento. Una scelta che si è poi rivelata pienamente azzeccata, ma che ha inevitabilmente messo in secondo piano la star di “Cicale Cicale“, che non l’ ha mai del tutto digerita.

I nuovi litigi a “Nemicamatissima”

La situazione tra le due non è migliorata nemmeno qualche anno fa, quando le due hanno avuto la possibilità di lavorare nuovamente insieme a “Nemicamatissima“, show trasmesso nel 2016 da Rai 1. Un esperimento riuscito e apprezzato dagli amanti del varietà, che hanno potuto apprezzare le canzoni che le hanno rese celebri, ma portato avanti non senza dissidi tra le due showgirl.

La prima a denunciare la situazione era stata Heather, che aveva parlato di “desideri di Lorella accontentati“, mentre lo stesso non era accaduto per le sue richieste. Lorella, invece, aveva preferito non alimentare ulteriormente le polemiche e si era limitata a parlare dell’abbraccio liberatorio che si sarebbe scambiata nel finale con la collega.



