Lorella Cuccarini e Silvio Testi 30 anni di matrimonio/ “11mila giorni di te e di me”

Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano trent’anni di matrimonio. Un amore importante quello tra la showgirl e Silvio Testi coronato dalla nascita dei figli Giovanni, Sara, Giorgio e Chiara. I due, dopo essersi incontrati per lavoro quando entrambi erano ancora impegnati, si sono rivisti in seguito per non lasciarsi più. Dopo sei mesi di fidanzamento si sono sposati e quest’anno festeggiano un traguardo importante come il trentesimo anniversario di matrimonio. Per l’occasione, Lorella Cuccarini che, a settembre tornerà come insegnante ad Amici, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune foto di coppia lasciandosi andare ad una dolce e meravigliosa dedica nei confronti del compagno e padre dei suoi figli. “Quasi 11 mila giorni di te e di me”, ha scritto la Cuccarini.



Sorridente, serena e felice, Lorella Cuccarini, accanto ad una straordinaria carriera, è riuscita a costruire una splendida famiglia con Silvio Testi che rappresenta il suo traguardo più importanti. Sempre più innamorati e complici hanno regalato ai fan della showgirl nuove foto di coppia ricevendo gli auguri di amici e fan. “Coppia pazzesca”, scrive Samantha De Grenet. “Coppia strepitosa”, aggiunge Monica Leofreddi. E ancora: “nello spettacolo è bello vedere una coppia così longeva complimenti”, “Auguroni piccioncini che bello incontrare la propria anima gemella e condividere la vita insieme”, “Quanto amore, auguri”, “la mia coppia preferita”, scrivono i fans.



