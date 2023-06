Lorella Cuccarini, fisico mozzafiato in bikini a 57 anni/ Arisa: “Sei l’esempio che si può sognare…”

Lorella Cuccarini e il bikini che ha fatto impazzire il web

Conclusa la stagione televisiva, in attesa di scoprire se tornerà come insegnante di Amici o se si tufferà in nuove avventure professionali, Lorella Cuccarini si gode il meritato riposo, il sole e le vacanze in compagnia del marito e dei figli. Dopo anni di danza, allenamento e alimentazione sana ed equilibrata, la Cuccarini, a 57 anni, lascia tutti senza fiato indossando il bikinie sfoggiando un fisico davvero mozzafiato che ha incantato non solo i fan, ma anche colleghi e amici famosi.

“Un pezzetto di paradiso”, scrive la Cuccarini posando per l’obiettivo della figlia Chiara che, per l’occasione, si è trasformata in fotografa immortalando la bellezza della madre. Tantissimi i like e i commenti sotto il post tra cui spunta anche quello di Arisa che, con la Cuccarini, ha condiviso l’ultimo anno nella scuola di Amici.

I complimenti di Arisa per Lorella Cuccarini

Arisa commenta la foto di Lorella Cuccarini complimentandosi con lei non solo per la sua bellezza, ma anche per l’esempio che dà a tutte le donne. “Tu per me sei un’esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più.

L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti“, ha scritto la cantante.

“La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio tanto bene anch’io e spero di rivederti presto”, la risposta della Cuccarini.













