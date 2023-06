Lorella Cuccarini: “Sono grata a Silvio Berlusconi”/ “Quando ho perso il mio primo figlio…”

Lorella Cuccarini, l’esordio a Mediaset e l’aneddoto su Silvio Berlusconi

Lorella Cuccarini è senza dubbio tra i volti più apprezzati del panorama televisivo; tra Rai e Mediaset, è riuscita a costruire una carriera impreziosita da innumerevoli ruoli e talenti. Dal ballo al canto, passando per la condizione, l’icona de “La notte vola” non arresta la sua corsa e ormai da due anni è volto fisso e amato ad Amici di Maria De Filippi. Come riporta Il Corriere della Sera, Lorella Cuccarini è stata scelta come copertina del settimanale “F”, di Cairo Editore; occasione per offrire una breve intervista con un doveroso ricordo alla figura di Silvio Berlusconi.

“Silvio Berlusconi era un uomo speciale, sono arrivata a Mediaset nell’87 con Pippo Baudo e ci sono rimasta fino al 2001″. Inizia così il ricordo di Lorella Cuccarini dedicato alla figura del compianto premier, partendo dunque dal suo esordio al fianco del conduttore, altro pilastro della televisione italiana. “Lo ricordo come un presidente attento, appassionato di tv, ma anche di tutte le persone che la televisione la facevano“. Dalle parole di Lorella Cuccarini si evince grande gratitudine nei confronti di Silvio Berlusconi, tra i primi a credere in lei offrendole un trampolino di lancio per la carriera di spicco che tutti conosciamo.

Nell’intervista rilasciata per il magazine “F” di Cairo Editore – riportata da Il Corriere della Sera – Lorella Cuccarini aggiunge poi un curioso aneddoto su Silvio Berlusconi ai tempi della sua partecipazione a Buona Domenica. “Dopo la prima puntata di Buona Domenica chiamò me e Marco Columbro a sorpresa durante le prove, perché era curioso dei meccanismi, e salutava tutti, dalla prima all’ultima maestranza. Aveva una grande attenzione per le persone che lavoravano per lui”.

Sempre al magazine “F” di Cairo Editore – intervistata da Roberta Damiata – Lorella Cuccarini ha poi raccontato: “Alla fine della seconda edizione di Buona Domenica ho perso il mio primo figlio. Un evento molto doloroso, tanto che ho deciso di prendermi un anno sabbatico. Durante quella pausa con mio marito abbiamo pensato di mettere in piedi una manifestazione benefica: Trenta ore per la vita“. Il racconto di Lorella Cuccarini dimostra dunque come si possa trasformare una grande sofferenza in una possibilità di supporto per altre persone. Anche in questo caso la showgirl ha sottolineato il ruolo di Silvio Berlusconi: “Quando gli abbiamo presentato il progetto per trasmetterlo sulle reti, in pochi minuti mi ha detto: ‘Si mi piace, lo facciamo’. Quel ‘si’ ci ha permesso di realizzare progetti importanti a beneficio di tutti”.











