Lorella Cuccarini: “Ho avuto una cotta per un ragazzo gay”/ “Un altro mi ha tradita…”

Lorella Cuccarini e i segreti d’amore

Lorella Cuccarini si lascia andare ad un racconto sul proprio passato sentimentale. Con un video pubblicato su Tik Tok, l’insegnante di canto di Amici 21 ha parlato di un libro che parla di amori e di segreti. Un libro dedicato agli adolescenti ed è per questo che la Cuccarini, da sempre molto vicina ai giovani, ha invitato i propri followers a svelare qualche segreto. Per convincerli ha deciso di aprire per prima i cassetti dei ricordi e svelare quelli che sono i suoi segreti d’amore adolescenziali. La Cuccarini, così, ha raccontato di aver avuto da adolescente una cotta per un ragazzo per poi scoprire che tale ragazzo non era interessato alle ragazze.

“Oggi è uscito un romanzo per adolescente, ma anche per diversamente adolescenti. Perché io l’ho letto e mi è piaciuto molto. Si intitola “Non dirlo a Oliver”. Una storia d’amore, d’amicizia ma anche di intrighi, di colpi di scena e soprattutto di segreti. E proprio sui segreti lancio una sfida. Dobbiamo dire tre segreti che non sveleremmo mai a Oliver. Comincio io”, ha esordito Lorella che ha poi aggiunto – “In adolescenza ho preso una cotta pazzesca per un ragazzo. Però, poi, ho scoperto non essere interessato alle ragazze“.

Lorella Cuccarini, la reazione al tradimento

Lorella Cuccarini, inoltre, ha raccontato anche di essere stata tradita quando era molto giovane svelando anche la sua reazione dopo aver scoperto tutto. “In adolescenza sono stata tradita da un ragazzo. Dopo aver lasciato lui ho appiccicato al muro lei. Mi raccomando, non fatelo anche voi“, ha raccontato la showgirl.

Infine, la Cuccarini ha raccontato anche il suo terzo segreto che, però, non riguarda la vita sentimentale, ma professionale e, soprattutto, riguarda il futuro della showgirl. “Questa volta un segreto attuale. Entro dicembre tornerò a cantare. Nuova musica in arrivo“, ha svelato.

