Lorella Cuccarini, la Rai le ha offerto uno show?/ L’indiscrezione

Lorella Cuccarini, le Rai avanza una proposta: la decisione della showgirl

Lorella Cuccarini è una apprezzata insegnate ad Amici, il pubblico e gli allievi si affezionano al suo modo materno di guidarli. Sembra, però, che la showgirl abbia ricevuto una buonissima offerta dalla Rai, in cui ha lavorato per diverso tempo prima di approdare al talent show.

Secondo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, Lorella Cuccarini avrebbe rifiutato l’offerta: “Dopo essere stata brutalmente rimossa dalla conduzione de La Vita in Diretta su Rai1, per lasciare spazio al solo Alberto Matano in pieno governo M5s-Pd quando l’adesso desaparecido Vicenzo Spadafora era deus ex machina in Rai, Lorella Cuccarini ha trovato una nuova dimensione professionale ad Amici, spopolando fra le nuove generazioni allevate a pane e Maria de Filippi. A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai1, oltre a condurre varie prime serate. Ma la showgirl avrebbe risposto picche per restarsene – ottimamente – nella sua nuova casa a Mediaset”.

Angelina Mango, dopo l’esperienza ad Amici, è stata ospite di Verissimo in cui ha parlato del suo futuro musicale. In studio, si è presentata anche Lorella Cuccarini che ci ha tenuto a fare una sorpresa alla giovane allieva: “É arrivata che aveva già un grande talento, ma nel corso di questa avventura ha tirato fuori tutti i colori e le carte che aveva da giocare“.

E ancora: “Sei molto versatile perché sei credibile sempre. Noi siamo lì per dare assegnazioni che possono essere sfidanti, ma per lei nulla era sfidante. Secondo me è nata una nuova stella nel panorama musicale italiano, se aveva qualche dubbio su quale fosse il suo posto nel mondo, credo che su questa esperienza lo abbia capito. Il pubblico ha bisogno di un’artista come te“.

