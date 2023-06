Lorella Cuccarini lascia Amici?/ Lei mantiene il riserbo e torna con le interviste “Dimmi di te”

Lorella Cuccarini lascia Amici?

Lorella Cuccarini tornerà nella scuola di Amici, nella prossima edizione, come insegnante di canto o deciderà di mettere fine ad un’esperienza entusiasmante? Sono tanti i rumors sul futuro della Cuccarini che pare sia molto corteggiata dalla Rai alle prese con diversi cambiamenti in vista della prossima stagione televisiva. Per la Cuccarini, la Rai sarebbe un ritorno a casa dove aver trovato il successo proprio lavorando accanto a Pippo Baudo all’inizio della sua carriera. Nel corso della sua straordinaria carriera, però, la Cuccarini ha spesso accettato di tuffarsi in nuove avventure come quella di Amici.

Giunta all’interno del talent show come insegnante di danza è poi diventata insegnate di canto riuscendo ad instaurare un rapporto umano unico con i suoi allievi. Sul proprio futuro, tuttavia, per il momento, la Cuccarini non si sbilancia preferendo decidere in tranquillità cosa fare. Nel frattempo, questa sera, torna sul palco come ospite dell’evento Amici Full Out nel corso del quale si esibirà sulle note de “La notte vola” insieme ad Olly.

Lorella Cuccarini torna con le interviste del format “Dimmi di te”

In attesa di scoprire se resterà nella scuola di Amici come insegnante di canto o deciderà di tornare in Rai, Lorella Cuccarini ha ricominciato le interviste del format “Dimmi di te” in cui incontra personaggi del mondo dello spettacolo che accettano di raccontarsi per il suo canale You Tube. Ad annunciare il ritorno è stata la stessa Lorella che ha anche svelato il primo, attesissimo ospite ovvero Mattia Zenzola, vincitore di Amici 22.

“Riparte la serie di interviste sul canale YouTube “Dimmi di te”! Cominciamo con il vincitore di Amici: Mattia Zenzola. E pensare che mi aveva contattato prima di entrare nella scuola… Ho ritrovato un suo messaggio privato solo oggi! Forza Mattia! È solo l’inizio”, ha scritto la Cuccarini su Instagram.

