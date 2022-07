Lorella Cuccarini, “Mi ha bloccata da tutti i social”/ L’accusa a Heather Parisi…

Lorella Cuccarini svela un retroscena inedito su Heather Parisi, il gesto diabolico

Lorella Cuccarini ha rivelato un inedito retroscena in merito al suo rapporto con Heather Parisi. Tra le due i rapporti sono sempre stati tesi. Lorella si era trovata a condividere di nuovo il palco con la Parisi in occasione del programma Nemica amatissima. Un’occasione che poteva servire per riconciliare entrambe ma le cose sono andate diversamente. Lorella Cuccarini ha avuto un’accesa discussione con Heather Parisi che proprio durante la puntata finale aveva deciso di sfogarsi sul profilo Instagram accusando la collega di averla fatta sentire un’ospite. Lorella Cuccarini è tornata a parlare di Heather Parisi e del loro rapporto nel corso di un’intervista a La Nuova Sardegna. L’insegnante di Amici ha confidato di essere rimasta delusa dal comportamento tenuto dalla Parisi dopo il programma: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”.

Rosa Di Grazia, le critiche ad Amici?/ "La durezza di Alessandra Celentano mi è stata utile"

Poi Lorella ha aggiunto un particolare inedito alla vicenda. La Cuccarini ha infatti confidato che dopo quella esperienza televisiva Heather Parisi l’avrebbe bloccata a tutti i social. Un comportamento poco maturo da parte della Parisi che avrebbe potuto limitarsi a mantenere un atteggiamento di indifferenza nei confronti della collega. Proprio in occasione di un’intervista a Verissimo, la Parisi aveva rivelato: “Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma “Nemica Amatissima” non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. Quindi possiamo anche andare avanti”. Tanto indifferente però non deve essere considerando il gesto che ha fatto.

LDA da record con Quello che fa male/ "Bisogna pensare a quello che ci fa bene..."

Lorella Cuccarini riconfermata nella prossima edizione di Amici

Lorella Cuccarini è stata riconfermata come insegnante di canto di Amici. La showgirl ha confessato di essere felice per questa opportunità e ancora una volta non ha potuto fare a meno di ringraziare Maria De Filippi con la quale ha stretto un bellissimo rapporto: “Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto”. Lorella Cuccarini è molto amata dal pubblico e nei confronti dei ragazzi di Amici ha sempre dimostrato di essere una maestra ma anche un’amica: “E’ un’esperienza meravigliosa, è bello lavorare con i ragazzi, seguirli. Alla fine è come se facessero parte della tua famiglia”, ha rivelato. Per alcune settimane si era rincorsa l’indiscrezione in merito ad un possibile addio di Lorella ad Amici.

Lorella Cuccarini, dedica a Rosa Di Grazia per il nuovo traguardo/ "Mamma orgogliosa"

Proprio il prossimo autunno, Lorella sarà impegnata in teatro e qualcuno aveva messo in giro la voce che a causa di altri impegni non potesse più ricoprire il ruolo di insegnante. Poi però è arrivata la conferma ufficiale: “Amici è un’esperienza talmente bella che non avrebbe senso di interromperla. Il ruolo che abbiamo come prof all’interno del programma è bellissimo e importante”, ha ammesso la showgirl. Con Maria De Filippi poi è nato un bellissimo sodalizio professionale: “Otto mesi filati con Maria De Filippi? È meraviglioso. Con lei ne lavorerei anche dodici l’anno. Ammiro la sua capacità nel saper scegliere e costruire programmi tanto diversi fra loro. Ma la cosa più bella è come si lavora con lei: è una donna molto accogliente, aperta, che sa ascoltare. Dote rara in questo momento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA