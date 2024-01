Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Mew dopo l’addio ad Amici 23/ Video: “Penso sempre a lei quando…”

Lorella Cuccarini parla di Mew per la prima volta dopo il suo addio ad Amici 23: la dedica social

A giorni dalla decisione di Mew e Matthew di abbandonare Amici 23, aleggia ancora il mistero sulle motivazioni di questa decisione. Né Maria De Filippi, né la produzione del talent hanno dato spiegazioni su questo addio, e mentre dai social fioccano indiscrezioni, a rompere il silenzio è stata Lorella Cuccarini. La prof di canto di Amici 23 ha avuto per mesi nel suo team Mew, fiore all’occhiello della sua squadra, ma pochi giorni fa ha dovuto dirle addio.

In molti si sono chiesti quale fosse lo stato d’animo di Lorella rispetto a questa decisione, se i rapporti con Mew siano distesi oppure abbia preso male la sua decisione di andare via. Con un video postato su Instagram, la maestra ha chiarito qual è la sua posizione nel confronti della sua ex allieva.

Lorella Cuccarini pensa ancora a Mew: il video in auto

“Ogni volta che sento questo pezzo penso a Vale“, sono le parole di Lorella Cuccarini nel video che è quasi una dedica a Valentina Turchetto, vero nome di Mew. In sottofondo si sente la canzone ‘Gimme Love’ di Sia, di cui Mew ha fatto una bellissima cover qualche settimana fa ad Amici, durante una gara domenicale. Lorella, ricordando proprio quella cover, è apparsa emozionata, e dopo aver fatto una dedica alla sua ex allieva, con tanto di tag nel video, l’ha salutata con un bacio.

Nessuna parola sul perché sia andata via dal talent, tuttavia il gesto della prof di canto fa ben capire che i rapporti sono rimasti buoni e distesi con la giovane artista, che intanto continua a mantenere totale riserbo su quanto accaduto e sulla storia d’amore con Matthew fuori dalla scuola.













