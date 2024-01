Mew e Matthew, nuove indiscrezioni sull’addio ad Amici 23/ “La famiglia di lei è arrabbiata”: ecco perché

Mew e Matthew, perché hanno lasciato Amici 23? Spuntano nuove indiscrezioni

Non si arrestano le ipotesi e le indiscrezioni sull’addio di Mew e Matthew alla scuola di Amici 23. È ormai passata una settimana dal loro addio alla scuola di Canale 5, eppure non si conoscono ancora le motivazioni ufficiali di questo abbandono. Intanto sul web non mancano segnalazioni di chi li ha visti insieme e di chi avrebbe avuto contatti con persone a loro vicini.

Una nuova indiscrezioni sull’addio dei due allievi di canto, arrivata a Deianira Marzano e da lei pubblicata su Instagram, fa sapere che Mew avrebbe lasciato Amici proprio per amore di Matthew. Il ragazzo da tempo non era più soddisfatto del suo percorso nella scuola e probabilmente proprio per questo ha deciso di andare via, portando Mew a seguirlo. Una scelta, quella della ragazza, che pare abbia fatto infuriare la sua famiglia.

Mew via per amore di Matthew? “La famiglia è arrabbiata”

Nella segnalazione infatti si legge: “Noi conosciamo gli zii della ragazza e comunque si dice che pare abbia lasciato proprio per questo motivo. Che dire, dispiace molto lei, era brava e poteva arrivare fino alla fine… mannaggia questi giovani si perdono le migliori occasioni, dicono che la famiglia di lei pare sia arrabbiata giustamente”.

Mew avrebbe deciso di seguire Matthew e lasciare Amici 23 per amore. Il che darebbe un senso ancora più incisivo al bigliettino da lei lasciato ai compagni di scuola prima di andare via, in cui si legge: “Portate il vostro cu*o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”.

