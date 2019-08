Lorella Cuccarini VS Barbara d’Urso?/ Video, il “mitico” caffeuccio preso di mira

Dopo l’esperienza particolarmente complessa con Grand Tour, Lorella Cuccarini tornerà su Rai1 nel pomeriggio con la nuova stagione de La Vita in Diretta. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dovrà “scontrarsi” con Barbara d’Urso e Pomeriggio 5, in onda in contemporanea ma sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Da alcuni giorni, sul canale leader dell’azienda di Viale Mazzini, gira il promo ufficiale della trasmissione che vede l’ex ballerina in coppia con Alberto Matano. Per molti, un “riferimento” al caffè che compare nella clip, sarebbe stata anche una chiara frecciatina al famoso “caffeuccio” di Queen Barbie. Nonostante la nuova stagione televisiva debba ancora cominciare, in casa Rai e Mediaset si stanno già affilando le armi per battere la concorrenza a suon di “scoop” “choc” e litigi trash. Tra le sfide più attese, verosimilmente, quella che vedrà confrontarsi ogni giorno Lorella Cuccarini e Barbara d’Urso. Sembra anche che lo scontro a suon di battute e punzecchiature sia già incominciato.

Lorella Cuccarini prende in giro Barbara d’Urso?

Nel promo ufficiale de La Vita in Diretta diffuso di recente, Lorella Cuccarini pare ironizzare sulla collega di Canale 5. In un breve passaggio della clip, infatti, proprio la ex ballerina chiede un caffè: un’allusione all’amato caffeuccio di Barbara d’Urso? Chi lo sa… già nelle passate settimane, si era ipotizzato di uno scontro tra le due, dopo una dichiarazione della “sovranista” (giusto per citare Heather Parisi) più amata dagli italiani. In una intervista a Nuovo Tv, la bionda aveva parlato dell’importante sfida. “Se temo questa sfida? No, l’ho già avuta come competitor nei miei ultimi tre anni a Domenica In: ce la siamo cavati bene all’epoca, quindi confido di riuscire anche questa volta. Una chiave per battere la d’Urso? Non inseguiremo quel tipo di televisione, avremo il nostro stile”. Successivamente la questione si era poi conclusa in maniera amichevole tramite Twitter. Adesso però, dopo questo “affondo” velato, pare che la questione possa riaprirsi di nuovo… voi che ne dite?





