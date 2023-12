Lorena Bianchetti/ “La famiglia è stata fondamentale per me, mi hanno fatto crescere libera”

La nota conduttrice di casa Rai, Lorena Bianchetti, è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia. L’occasione è stata propizia per presentare il suo nuovo show che andrà in onda oggi pomeriggio su Rai Due dal titolo Mi presento ai tuoi. A riguardo Lorena Bianchetti ha spiegato: “E’ importante la condivisione nell’amore, un rapporto bello e sincero, un rapporto che vuole la felicità dell’altro e non il controllo, ognuno deve essere libero nelle proprie scelte”. Quindi ha raccontato un esempio personale: “La famiglia è fondamentale, io ho avuto una famiglia che amo e con cui ho avuto un rapporto molto libero, non ho mai avuto paura di dire la verità, ho sempre condiviso sbagli, errori, timori, ricordo un ex fidanzatino, quando ero molto più giovane di adesso… mia mamma mi diceva che non fosse la persona giusta per me, ma mio padre le diceva “lasciala stare, sceglierà lei. La bellezza di poter sbagliare ma comunque potendone parlare: alla fine aveva ragione la mamma”.

Ma se la figlia dovesse partecipare al nuovo show di Lorena Bianchetti cosa le direbbe? “A mia figlia dico di divertirsi come nel mio programma Ti presento i miei, vogliamo regalare un sorriso, è un programma molto semplice, i ragazzi che sto incontrando mi stanno stupendo da questo punto di vista, ammettono i loro difetti in una maniera così tranquilla che per me è un bel segno”.

LORENA BIANCHETTI, LA PRIMA VOLTA CON UN GAME SHOW

Lorena Bianchetti condurrà quindi dalle ore 14:00 di oggi pomeriggio il suo nuovo programma, un game show: “Per me è stata un’emozione accettare di condurre questo programma perché è una proposta molto nuova, è un game show assolutamente sperimentale”, ha raccontato ieri all’Ansa.

“Quello che mi ha convinto – ha spiegato ancora – è che mi permette di mettere insieme i due aspetti di tutta la mia storia professionale, approfondimento e intrattenimento. È un’alternanza che racconta la mia personalità: affrontare tematiche importanti ma anche portare leggerezza e stare in compagnia”. Lorena Bianchetti ha proseguito a Uno Mattina in Famiglia, accennando al Santo Padre, intervistato dalla stessa tempo fa: “Ho letto che Papa Francesco ama molto la musica classica, la lirica”. E ancora: “Mai ricevuto una dichiarazione d’amore? Si è successo, ovviamente prima del matrimonio, è successo a scuola poi ci siamo incontrati tempo dopo e abbiamo sorriso”.

