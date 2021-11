Lorenzo Amoruso “Alex e Delia facciano pace con i loro cervelli”/ “Nicola Pisu non doveva andare al GF VIP”

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, sta seguendo molto il reality per stare il più vicino possibile alla sua compagna, ha voluto dire la sua su alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram affermando come i concorrenti con cui andrebbe più d’accordo potrebbero essere Aldo, Manuel, Katia, Davide e Francesca perché: “Mi sembrano i più veri e genuini”. L’ex calciatore ha detto la sua opinione sul rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: secondo l’ex calciatore la principessa è una ragazza sensibile che ha sofferto molto, anche se non può “soffocare” il ragazzo con troppe attenzioni affermando inoltre che stare con Manuel non sia facile: “Credo sia ancora nella fase di accettazione del suo nuovo stato sia mentale che fisico”.

Lorenzo ha voluto parlare anche del rapporto tra Delia Duran e Alex Belli affermando che entrambi debbano: “Fare pace con i loro cervelli prima e capire cosa vogliono” e anche sulle parole pronunciate da Soleil Sorge sul “Bye Bi*tch” che tanto ha fatto discutere dopo l’eliminazione di Raffaella Fico: “Se hai confidenza con la persona non c’è problema ma loro si erano appena conosciute quindi direi che non era il caso”.

Lorenzo Amoruso spietato su Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Parlando anche della relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, Lorenzo Amoruso ha commentato dicendo la sua sulla partecipazione del ragazzo al Grande Fratello Vip 2021 spiegando come, secondo lui, il comportamento sbagliato di Nicola pareggia quello di Miriana: “Con un passato così forte non sarebbe dovuto entrare in un reality che mette sotto pressione chiunque mettendo a dura prova sentimenti buoni e cattivi”.

Non solo parole critiche nei confronti dei concorrenti ma anche apprezzamenti, soprattutto nei confronti di Francesca Cipriani e del suo fidanzato Alessandro Rossi dicendo: “Adoro Francesca e il suo compagno Alessandro, eccessivi a volte ma è il loro bello e poi hanno stretto mi sembra una gran bella amicizia” e su Katia Ricciarelli che lui definisce: “Una gran donna che forse ha sofferto più di quello che pensiamo per aver dedicato tutta la sua vita alla musica”. L’ex calciatore ha anche parlato di Manila all’interno della casa augurandosi, suo malgrado la permanenza della donna all’interno della casa.

