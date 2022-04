Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Abbiamo perso il nostro bimbo”, l’effetto sul loro rapporto

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, un rapporto d’amore che resiste a tutto

Lorenzo Amoruso è il compagno di Manila Nazzaro. Un grande amore quello nato tra la ex Miss Italia e l’ex campione di calcio che sono legati da tantissimi anni. La coppia ne ha passate davvero tante tra cui anche la perdita di un figlio. “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata”. Con queste parole Manila Nazzaro ha confessato a Verissimo il grande dolore provato dall’aborto. “Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza” – ha detto la ex Miss Italia che invece ha deciso di condividere questo suo dramma e dolore: “può succedere a tutte, non siamo sole. Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre”.

Un dolore atroce quello vissuto da Manila, ma anche dall’ex calciatore che ha confessato: “abbiamo perso il nostro bimbo e dopo la morte del mio adorato padre questa è stata la più brutta sensazione di impotenza e vuoto che mi ha lasciato una cicatrice indelebile. E’ stata la sensazione più brutta del mondo”.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: “dopo la perdita di nostro figlio ci siamo uniti più che mai”

L’aborto di Manila Nazzaro ha segnato la vita della ex Miss Italia, ma anche del compagno Lorenzo Amoruso. Proprio l’ex calciatore ha parlato con parole molto forti di quel dramma e dolore, ma ha poi aggiunto: “da quel momento ci siamo uniti più che mai. Dimentica e andiamo avanti perché siamo già una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono sempre e lo sai che ci sono sempre, sappi che ci sarà ancora”. La coppia ha vissuto un dramma davvero difficile; nessuno era a conoscenza della gravidanza della ex Miss Italia, ma improvvisamente il loro sogno di famiglia si è infranto.

“Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane” – ha raccontato la ex concorrente del Grande Fratello Vip.











