Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ Dopo il dramma dell’aborto, proposta di matrimonio al GF Vip?

Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per incontrare, dopo due mesi, la compagna che non vede l’ora di ricevere una sua sorpresa dopo il videomessaggio ricevuto in occasione del compleanno. Innamorati e complici, la coppia ha superato anche il dolore più grande per due persone che si amano: la perdita della loro bambina. Manila Nazzaro ha raccontato che perdere il frutto del suo amore con Lorenzo Amoruso è stato il dolore più grande. Nonostante la grave perdita, Lorenzo e Manila non si sono allontanati, ma si sono uniti sempre di più.

Nella vita dell’ex Miss Italia, Amoruso è la boccata d’aria fresca arrivata dopo un periodo particolarmente difficile. “Se è vero che la vita si diverte a toglierci quello che ci da, però la vita si diverte a darci anche quello che ci toglie”, ha detto Manila durante la linea della vita.

Lorenzo Amoruso, fidanzato Manila Nazzaro: proposta di matrimonio in casa?

Per incontrare la fidanzata Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso è stato una settimana in quarantena esattamente come aveva fatto il padre di Manuel Bortuzzo. Questa sera arriverà la proposta di matrimonio? Ieri, durante una conversazione, Aldo Montano e Lulù Selassiè hanno ipotizzato quello che potrebbe accadere questa sera e hanno immediatamente pensato all’ingresso di Lorenzo Amoruso e ad una sua proposta di matrimonio.

Lorenzo, condividendo i filmati del discorso di Lulù e Lorenzo tra le storie di Instagram, ha scritto “veggenti”. La proposta di matrimonio che la Nazzaro sogna, dunque, arriverà questa sera? Il pubblico e i fans della coppia sono pronti a sognare con la splendida storia d’amore che vivono Lorenzo e Manila.

