Lorenzo Amoruso, compagno Manila Nazzaro/ “Matrimonio? Sogno che meritiamo entrambi”

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello VIP, in onda questa sera su Canale 5, ha fatto molto emozionare la ‘confessione’ di Manila Nazzaro che, nel corso dell’ultimo day time del reality show (apparso questo pomeriggio anche sul portale del programma), ha fatto una sorta di consuntivo della sua vita fino ad ora, parlando dei momenti belli e brutti e tornando nuovamente sulla relazione col suo ex marito e poi l’attuale compagno, entrambi un tempo calciatori ma ora profondamente distanti nel suo cuore.

Con la voce rotta dall’emozione e qualche lacrima che rigava il suo viso (a questo link la clip video del day time), la 44enne ex Miss Italia originaria del Foggiano ha ricordato le tappe che l’hanno portata al repentino successo, tra notorietà e momenti di solitudine sperimentati sulla sua pelle nonostante le telecamere fossero tutte puntate su di lei. In particolare la Nazzaro ha ricordato uno dei momenti più brutti, ovvero la casuale scoperta del fatto che Francesco Cozza, nel 2016 ancora suo marito, aveva un’altra famiglia: un colpo durissimo per la showgirl che da lui aveva avuto i due figli Francesco Pio e Nicolas. Un periodo difficile, acuito da altri problemi e dalla malattia che l’aveva colpita, dal quale è riemersa solo grazie al suo Nicola Amoruso.

Ma cosa c’entra l’ex attaccante che ha militato a lungo in Serie A, e poi diventato dirigente sportivo, nella rinascita della reginetta di bellezza vincitrice nel 1999 a Salsomaggiore? “Forse la vita mi aveva dato tantissimo e qualche modo si doveva riprendere qualcosa” ha ammesso candidamente nel corso della sua confessione davanti alle telecamere del GF VIP, spiegando che forse dopo tanta felicità doveva aspettarsi un colpo così duro. “Ma ben venga ricadere se ci si rialza sempre” ha proseguito rivelando che a riportare un filo di luce nella sua vita è stato proprio Lorenzo. “La luce di quella corona (il riferimento è alla vittoria di Miss Italia, l’inizio del suo sogno, NdR) me l’ha ridata lui” dice la Nazzaro che poi spiega l’importanza del suo attuale compagno.

“Lui ci è riuscito col suo modo di fare, estremamente forte, con la luce che lui era mi ha fatto risvegliare” dice, ritrovando anche il sorriso di fronte all’occhio del Grande Fratello. E poi svela quale sarà il suo prossimo sogno, al termina di una parabola di vita e un racconto che sembra ricominciare da dove si era fermata: “Manca solo il matrimonio, sarebbe un sogno bellissimo, il mio grande sogno” ammette con speranza Manila che parla della possibilità di convolare a giuste nozze con Amoruso come di un “qualcosa che ci meritiamo entrambi”.



