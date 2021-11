Manila Nazzaro e la malattia/ Dal morbo di Basedow al carcinoma all’utero

La vita di Manila Nazzaro è stata caratterizzata da molti momenti bellissimi, tra cui la sua vittoria a Miss Italia e la nascita dei suoi due figli ma anche da alcuni periodo per nulla semplici caratterizzati dalla malattia. Due, in particolare, i momenti di stop che la concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto affrontare e che sono avvenuti in concomitanza con quello che la stessa ha definito “uno dei momenti più tremendi”, ovvero quando ha lasciato il marito Francesco Cozza, padre dei suoi due bambini.

Manila si è ritrovata così a dover affrontare l’arrivo di due brutte malattie che tuttavia è riuscita a combattere ed a vincere. Ne aveva parlato qualche anno fa in una intervista a Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo, quando aveva svelato: “Ho affrontato questi momenti da sola. Nel 2013 ho scoperto di avere il morbo di Basedow, sono stata operata, mi hanno asportato una ghiandola”. In seguito a quella operazione la Nazaro svelò di aver perso l’uso di una corda vocale: “i primi mesi sono stata completamente afona”.

Manila Nazzaro e la malattia: dopo il morbo di Basedow il carcinoma

A causa del morbo di Basedow, Manila Nazzaro ha creduto che la sua carriera fosse arrivata ormai al capolinea: “Pensavo che non sarei tornata a fare il mio lavoro. Ero ingrassata 20 chili, non mi riconoscevo. La gente mi dava della grassa”, aveva dichiarato alla trasmissione di Silvia Toffanin. Proprio quel momento molto delicato è poi sfociato in una crisi del suo matrimonio.

Manila tuttavia non poteva darsi per vinta in quanto ben presto si è ritrovata a dover affrontare un altro ostacolo importante: “mentre divorziavo ho scoperto di avere un principio di carcinoma all’utero, la prevenzione mi ha salvato la vita”, ha ammesso. Del carcinoma Manila ne aveva parlato anche tra le mura della Casa del Grande Fratello Vip con Carmen Russo e Francesca Cipriani. La seconda malattia ha infatti messo a repentaglio anche la sua storia con Lorenzo Amoruso, attuale compagno: “Lui non ce la faceva più, per me era un periodo difficile, mi sono ammalata di un carcinoma all’utero”, aveva confidato l’ex Miss Italia. “La vita mi ha insegnato che se hai paura di vivere, non vivi. Allora ben venga cadere, ricadere e ci si rialza sempre finche tu vuoi bene”, ha commentato nel Confessionale, ripercorrendo la sua ‘linea della vita’. “Probabilmente la vita mi aveva dato davvero tantissimo e la linea della vita ho sempre pensato che si dovesse in qualche modo riprendere ciò che mi aveva dato”, ha aggiunto ripensando al periodo più cupo della sua vita, che oggi fa fortunatamente parte del suo passato.

