Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro/ “Finiamola qua, chiamatela!” (Temptation Island)

LORENZO AMORUSO CHIEDE IL FALÒ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND 2020?

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno già vinto questa edizione di Temptation Island 2020. Il primo si è fatto notare consigliando i suoi compagni di viaggio e, non ultimo, Pietro delle Piane reo di aver perso la dignità baciando una single e poi rivelandolo a telecamere accese nella loro stanza. In molti lo adorano per il suo modo di fare e, soprattutto, per il rispetto portato alla sua donna che, dall’altra parte, non ha fatto niente di più che spalmare crema solare ai single e lasciarsi andare a qualche piccola coccola. Tanto basterà a mandare in crisi il loro rapporto? Il promo della puntata eccezionale al martedì mostra ancora nuovi dettagli sulla coppia e, in particolare, le lacrime di Lorenzo Amoruso che si asciuga mettendo le dita sotto gli occhiali e poi le sue parole dopo il falò e la visione di nuovi video con protagonista la sua compagna, cosa avrà combinato?

LORENZO E MANILA SI SPOSANO?

Le anticipazioni non rivelano delle novità nel comportamento di Manila Nazzaro ma quello che è certo è che c’è di mezzo qualche single alla luce della reazione di Lorenzo Amoruso. L’ex campione esclama: “Inutile andare avanti, finiamola qua, potete chiamarla”. La sua è una richiesta di falò di confronto o è solo una battuta del momento? In molti sono convinti che i due alla fine saranno in grado di regalare ai fan un colpo di scena con tanto di proposta di matrimonio e di nozze visto che Manila lamenta proprio questa mancanza da parte del compagno reo di non volersi impegnare molto con lei perché abituato troppo alla vita da single e alle sue questioni, tanto da passare solo alcuni fine settimana con lei. Le parole hanno colpito al cuore Lorenzo, sarà questo a spingerlo a reagire vedendola al falò?



© RIPRODUZIONE RISERVATA