Lorenzo Amoruso: “Sto metabolizzando la rottura con Manila…”/ “Ora penso a me stesso”

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, dalla rottura alle nuove opportunità

Con la diffusione sempre più capillare dei social network è impossibile non trovare ogni giorno nuove curiosità, novità e retroscena con riferimento alla tanto seguita cronaca rosa. Per diverse settimane – più o meno dall’inverno alla primavera scorsa – ha tenuto banco la controversa relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Dopo 5 anni di amore e con il grande passo del matrimonio che sembrava una possibilità concreta, qualcosa si è inceppato in maniera irreparabile.

Qualche settimana fa è dunque arrivata ufficialmente la notizia della rottura definitiva tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, con tanto di sfoghi e presunte frecciatine social. La showgirl ha più volte fatto riferimento a delle mancanze, come se all’ex calciatore importasse più la notorietà che la bellezza del rapporto. Non a caso, proprio in quel periodo iniziarono a circolare voci insistenti di una possibile partecipazione di Lorenzo Amoruso all’Isola dei Famosi; retroscena risoltosi poi con un nulla di fatto. Con un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv – come riporta LaNostraTv – l’ex calciatore è tornato sulla vicenda raccontando le sensazioni postume alla rottura con Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso e la vita dopo Manila Nazzaro: “Sto pensando a me stesso…”

“Sto metabolizzando il tutto… Sto pensando solamente a me stesso”, queste alcune dichiarazioni estrapolate dall’intervista rilasciata per Nuovo Tv da Lorenzo Amoruso – e riportate da LaNostraTv – con riferimento alla vita dopo la relazione con Manila Nazzaro. La showgirl è tornata a provare emozioni d’amore grazie al maestro di ballo Stefano Oradei, mentre l’ex calciatore pare stia sfruttando il tempo per ritrovare la serenità con sé stesso prima di tuffarsi in una nuova relazione. Come racconta il portale, l’ex compagno della showgirl ha infatti dichiarato di stare bene e di andare avanti con tranquillità nella sua vita quotidiana e professionale.

Lorenzo Amoruso è stato di recente protagonista nel panorama televisivo, a pochi mesi dalla rottura definitiva con Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha infatti preso parte al programma Non sono una signora, condotto da Alba Parietti. Lo sportivo si è cimentato in tacchi a spillo ed abiti sfarzosi e nessuno è riuscito a riconoscerlo nei panni di dragqueen. Sempre a Nuovo Tv ha raccontato alcuni dettagli sull’esperienza: “Non ho fatto fatica a camminare sui tacchi…”.











