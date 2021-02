Lorenzo Battistello e il tumore maligno/ “Macchia sul rene, oggi sono guarito”

Lorenzo Battistello, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello andata in onda venti anni fa, è stato ospite oggi di Domenica Live per raccontare la sua malattia e la rinascita. “Sono stato molto fortunato, la cosa bella è raccontarla per dare positività”, ha esordito entrando in studio. Il giovane in questi anni ha affrontato una dura battaglia contro un tumore maligno che però ha fortunatamente vinto. Su Instagram, in un post, aveva annunciato la sua guarigione. “La storia è positiva, è bella”, ha esordito. “Da maschietto non ero molto attento alle cose, mentre mia moglie che è un medico, mi consigliava”, ha raccontato. Tutto è partito da un tatuaggio infiammato: “Vado dal dermatologo e mi dice che forse è colpa degli inchiostri”. Tuttavia gli prescrive una biopsia e lo passa dal pneumologo che ogni sei mesi lo sottopone a degli esami.

“A settembre 2018 faccio il mio solito controllo e mi chiama la segretaria per dirmi che si era liberato un posto”. Una volta dalla pneumologa capisce che era una scusa: “Il tecnico radiologo ti ha trovato una macchia sul rene”, quindi la prima fortuna. La notizia lo sconvolse pur non avendo mai usato la parola cancro ma “macchia”.

Lorenzo Battistello e il racconto della malattia a Domenica Live

Dopo la conferma del tumore, Lorenzo Battistello si sottopone ad un intervento per togliere un rene. La sua seconda fortuna è la modalità di operazione, con la “tecnologia Da Vinci” che permette di pulire il rene senza toglierglielo. Il medico lo chiama la vigilia di Natale con gli esiti degli esami: il tumore è maligno ma aveva bassissima aggressività. “Per me tu sei curato”, gli ha detto, “io non ho mai preso una pastiglia. Sono stato curato grazie alla prevenzione”, ha aggiunto. “Bisogna fare prevenzione sempre e essere positivi”, ha proseguiti. Lorenzo ogni sei mesi fa i consueti controlli ma ne è uscito vittorioso. Non poteva mancare la sorpresa del fratello con un video messaggio ma anche quello di Marina La Rosa, sua compagna di avventura al Grande Fratello: “Per te ho sempre avuto un debole, è importante ricordare il concetto della prevenzione, è giusto che tu sia andato a parlare della tua malattia”. Tra loro due nella Casa del GF si era creato un “micro mondo”. Appena usciti ci fu una piccola frequentazione prima che ognuno prendesse la sua strada.



