Lorenzo, Bernardo, Pietro Cecioni, chi sono i figli di Concita De Gregorio/ Una splendida famiglia

Lorenzo, Pietro e Bernardo sono i figli di Concita De Gregorio nati dall’amore e dal matrimonio con il collega giornalista Alessandro Cecioni. La giornalista e scrittrice è anche mamma di tre splendidi figli nati dalla relazione con il collega Alessandro Cecioni. In realtà i figli della nota scrittrice e giornalista sarebbero quattro, visto che c’è anche una figlia adottata di cui però non si conosce nemmeno il nome. Una famiglia serena e felice quella della giornalista che è riuscita a realizzarsi sia professionalmente che nella vita privata. Non è stato semplice, ma la giornalista è riuscita a coniugare le due cose senza rinunciare e a trascurare la sua professionalità che l’ha portata a diventare una delle firme più importanti del giornalismo italiano, ma anche conduttrice televisiva e scrittrice.

Proprio la giornalista dalle pagine di Donnapop ha raccontato: “sono un laboratorio vivente della conciliazione di tempi di vita e di lavoro perché faccio un lavoro quotidiano molto impegnativo in cui non esistono, come tutti voi sapete, né ferie, né feste, né giorni di riposo comandati e ho quattro figli, di cui tre biologici”.

Concita De Gregorio e i figli: una bella famiglia

Concita De Gregorio e il marito Alessandro Cecioni sono entrambi giornalisti e hanno dedicato la propria vita al lavoro, ma anche alla famiglia che rappresenta il loro punto fermo. Dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: tre maschi Lorenzo, Pietro e Bernardo e poi c’è una figlia femmina che hanno adottato e di cui non si conosce nemmeno il nome.

Proprio la giornalista, intervistata da Donnapop.it, ha parlato così della sua vita privata: “la realtà oggi in Italia è una realtà ostile all’infanzia, noi viviamo in un Paese che non è fatto per i bambini, i bambini non possono entrare nel posto in cui io lavoro, io tutti i giorni sparisco dalla vista dei miei figli e entro in un edificio in cui i bambini non possono entrare, loro non sanno dov’è la mia scrivania”.

