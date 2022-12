Lorenzo Biagiarelli, critiche a Ballando e dedica a Selvaggia/ “Ha onestà e coraggio”

Ballando con le stelle 2022, Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio su Instagram

La finale di Ballando con le stelle 2022 è stata contrassegnata, oltre che dalla vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, anche dalle numerose polemiche. Un’edizione piuttosto complicata per Milly Carlucci, che ha dovuto far fronte ai vari infortuni dei concorrenti, al caso Iva Zanicchi/Selvaggia Lucarelli, alla squalifica di Enrico Montesano e, da ultimo, alla discussa vittoria della coppia dopo il ripescaggio, a scapito di Alessandro Egger e Tove Villfor (considerati i favoriti).

Perché Lorenzo Biagiarelli non c'è a Ballando con le Stelle?/ Mistero e teorie social

Ma ad aggiungere un po’ di pepe è stato, nelle ultime ore, l’intervento social di Lorenzo Biagiarelli. L’ex concorrente ieri sera non ha preso parte alla finalissima, alimentando il mistero sui social. Per molti la sua è stata un’eliminazione ingiusta, e anche lo stesso food blogger ha espresso amarezza rompendo il silenzio su Instagram con una Story enigmatica: “Volevo dire solo che domani se volete passare nel nostro locale spazzatura troverete un botto di onestà intellettuale e coraggio, perché torna a casa una persona a cui ne avanza sempre tantissimo e non sappiamo più dove metterlo. Selvaggia ti amo sempre di più“.

Selvaggia Lucarelli sbotta per l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli/ "Se lo sono tolto dal caz*o"

Selvaggia Lucarelli: il giudizio sulla finale di Ballando e la difesa di Biagiarelli

Da un lato la dolce dedica a Selvaggia Lucarelli, dall’altro un riferimento neanche troppo velato a Ballando con le stelle 2022. Le polemiche che hanno travolto lo show di Rai1 continuano anche dopo la vittoria di Luisella Costamagna, con la Lucarelli che ha espresso il suo disappunto per l’approdo della concorrente alla finalissima di ieri sera: “Io mi chiedo: è giusto tutto questo nei confronti degli altri? Per me è ingiusto nei confronti di chi ha ballato per 11 puntate, ha sudato, lavorato, Garko si è fatto male ballando 11 puntate! Lei invece ne ha ballate tre!“.

Selvaggia Lucarelli attacca la giuria:"Lorenzo penalizzato!"/ "Hanno detto di tutto"

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli ha ricevuto ampi consensi sul web, così come la sua strenua difesa in favore di Lorenzo Biagiarelli dopo la sua eliminazione e le polemiche che ne sono conseguite. “Mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa a me per come è andata per Lorenzo” aveva scritto la giornalista sui social.













© RIPRODUZIONE RISERVATA