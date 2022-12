Perché Lorenzo Biagiarelli non c’è a Ballando con le Stelle?/ Mistero e teorie social

Mistero Lorenzo Biagiarelli: perché non c’è a Ballando?

Niente Ballando con le stelle per Lorenzo Biagiarelli. Per la finalissima di oggi il cast del dance show condotto da Milly Carlucci è stato invitato in studio, tranne lo chef e blogger fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Sui social la sua assenza non è passata inosservata, anche per via del saluto che la conduttrice gli ha fatto. Ma c’è anche il sospetto che proprio le polemiche che hanno coinvolto la giurata e giornalista in parallelo alla partecipazione di Biagiarelli possano aver alla fine inciso e siano culminate forse con la decisione dello stesso di non prender parte all’ultima puntata. La cosa sorprendente è che il diretto interessato non ha motivato la sua assenza sui social. Tutto tace su Instagram, anche sulla pagina di Selvaggia Lucarelli.

Le teorie social sull’assenza di Lorenzo Biagiarelli a Ballando

Questo silenzio, però, alimenta voci e indiscrezioni, ma anche ipotesi. “Ai tavolini degli eliminati non c’è Lorenzo Biagiarelli“, fa notare subito CinguettaRai. Non mancano attacchi a Ballando con le Stelle. “Bravo Lorenzo Biagiarelli che non ha presenziato alla finale di Ballando dove l’hanno sempre massacrato!!!e la Carlucci che gli manda un bacio con evidente falsità e la faccia meschina di Caroline!!!!“. C’è chi invece preferisce lanciare solo un interrogativo: “lorenzo biagiarelli non c’è un segno di protesta contro la costamagna ripescata al posto suo?!“. Di sicuro Lorenzo Biagiarelli può contare sul sostegno di Antonella Clerici, con cui lavora a “È Sempre Mezzogiorno”. La conduttrice sotto un post Instagram di Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Peccato solo che Lorenzo non sia uscito per quello che è davvero. Questa cosa in effetti mi dispiace. Perché lui è una persona davvero speciale, è generoso, curioso e molto intelligente. E anche nel ballo e canto non è niente male. Ma questo a mezzogiorno si vede e io gli voglio davvero bene“.

