Lorenzo Biagiarelli: rapporto con Leon, figlio Selvaggia Lucarelli/ “Ricordo…”

Lorenzo Biagiarelli e il rapporto con Leon, il figlio della fidanzata Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ha un rapporto davvero speciale con Leon, il figlio 17enne della Lucarelli, nato dall’amore tra la giornalista e giudice di Ballando con le stelle e Laerte Pappalardo. Quando Lorenzo è entrato nella vita di Selvaggia Lucarelli, Leon aveva solo 12 anni. Nel corso degli anni, tra i due è nato un legame speciale come ha confessato lo stesso Lorenzo nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 19 novembre. Leon, attraverso un videomessaggio, ha mostrato affetto e riconoscenza nei confronti del fidanzato della madre che, in lacrime, ha espresso tutto l’amore che prova per il ragazzo.

Nadia Agen, morta mamma di Selvaggia Lucarelli/ Chi è? "Colpa del Covid. Donna altruista e generosa"

“Io a Leon voglio un bene dell’anima, a me non me ne frega niente di piangere o mostrare le mie fragilità. Lui ha un papà e gli vuole un sacco di bene, io però sono più grande di lui sto con sua mamma e vivo con lui. Quindi ci sono responsabilità ibride miste a complicità. Abbiamo solo 15 anni di differenza. Leon ha l’età di mio fratello. Poteva essere un rapporto complicato e invece è bellissimo”, ha detto Lorenzo.

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Prossimi eliminati?

Lorenzo Biagiarelli e il primo incontro con Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli, nel salotto di Oggi è un altro giorno, ha ricordato anche il momento in cui ha incontrato Leon dando ufficialmente il via ad un legame semplice ed importante. “Ricordo la prima cena fuori con Leon, la prima volta è stata in un ristorante cinese. Lo aiutai a scegliere cosa mangiare. Gli dicevo le cose più buone. Poi lui ci ha seguito molto anche nei viaggi e siamo stati insieme in giro per il mondo. Abbiamo già tanti bei ricordi insieme“, ha detto ancora Biagiarelli.

Separati solo da 15 anni, i due hanno anche alcune passioni in comune come quella dei Pokemon che lo chef ha trasmesso personalmente a Leon. Un legame, dunque, davvero speciale.

Lorenzo Biagiarelli, infanzia felice malgrado problemi economici/ "Mamma disse che.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA