Lorenzo Crespi contro tutti sui social/ “Gli artisti lavorano solo per soldi adesso!”

Lorenzo Crespi non è nuovo a sfoghi e accuse e anche in queste ultime ore è sbarcato sui social per dire la sua sui colleghi artisti ma anche su coloro che riversano odiano sempre e comunque criticando, giudicando e faticando ad accettare le vittorie e la felicità degli altri. Questo regime di odio, di falsità e di non saper stare insieme, si riversa quotidianamente nella vita di tutti i giorni e anche sui social ed è proprio da questo passaggio che l’attore prende spunto per rilanciare il suo ultimo sfogo social e invitare tutti alla calma e al cambiamento, prima che sia troppo tardi. In particolare, Lorenzo Crespi inizia ad attaccare prima i famosi odiatori rei di scagliarsi contro tutto e tutti sui social e scrive: “Mamma mia quanto odio che c’è sui social..si leggono cose sconcertanti..artisti odiati per nulla..solo per gelosia e frustrazione..Gente calunniata e diffamata per sport..per Gioco..Tutto questo fa paura..almeno a me a voi non so..”

LO SFOGO DI LORENZO CRESPI CONTRO TUTTI (O QUASI)

Dopo questa prima riflessione, Lorenzo Crespi passa poi ad attaccare la categoria alla quale appartiene, ovvero quella dello spettacolo e dei vip. In particolare, l’attore poi attacca coloro che lavorano mostrandosi falso con il pubblico e di farlo solo per denaro senza badare alla qualità o altro. Alla fine, conclude: “Una volta l’artista lavorava per il suo pubblico..Per l’amore del suo pubblico..oggi lavora solo per denaro..finge in pubblico..e ricambia in privato il vostro disprezzo..Non siamo zucchero non possiamo piacere a tutti..Ma tutto quello che si legge e’ assurdo..”. Sono davvero i social a tirare fuori il peggio di tutti noi oppure no? Sicuramente Lorenzo Crepi non ha problemi nel dirlo attaccando chi accusa e offende ma anche chi è reo di non mostrarsi vero.

Ecco il post con il suo sfogo:





© RIPRODUZIONE RISERVATA