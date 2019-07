Lorenzo Crespi/ “Lasciato solo, ho cercato una morte dignitosa da contractor ma…”

Lorenzo Crespi, ormai da qualche tempo è un uomo tormentato. L’attore, da tempo malato ai polmoni, dopo le sue ospitate da Barbara d’Urso nel corso delle quali aveva spesso lanciato il suo urlo di aiuto, si era rinchiuso nel silenzio dei social. oggi però, è tornato a sfogarsi con un lungo stato Instagram, tuttavia non compreso dalla maggior parte dei suoi follower al punto da essere stato costretto a scrivere nuovamente. “Tutti i giorni mi chiedete sorrisi, serenità, spensieratezza… tutto quello che purtroppo io in questo momento non posso darvi…”, ha esordito Crespi, spiegando che nell’ultimo periodo sta lottando come non mai. Nonostante ciò, però, “Non avete idea… ma oggi sono questo… un uomo completamente lasciato solo… abbandonato a se stesso…”. A suo dire, ad eccezione di poche persone “di Stato” mandate da suo fratello “che mi vengono a trovare ogni tanto per assicurarsi la mia totale lucidità”, non vedrebbe mai nessuno. Lorenzo spiega di aver anche incontrato una donna, alla quale si stava molto affezionando, “ma la gente odia veder star bene il prossimo… si mette in mezzo e distrugge tutto solo per il piacere di farlo…”. L’attore sembra essere nuovamente caduto in un vortice senza fine, dove ormai ha difficoltà anche solo a sorridere, svegliandosi tutti i giorni con il magone.

LORENZO CRESPI, NUOVO SFOGO CHOC SUI SOCIAL

Lorenzo Crespi ha la sensazione di essere finito in un vero e proprio incubo: “neanche nei peggiori incubi avrei mai immaginato una fine così…”. Poi lancia l’ennesima frase choc: “tanto da aver cercato anche di partire a Contractor per cercarmi una fine dignitosa… una morte da uomo…”. I contractors sono coloro che partono dal nostro Paese verso zone di guerra e ad alto rischio. Quindi l’attore ha chiesto ai propri follower solo rispetto, con una promessa: “Non vi lascerò mai”. Il suo sfogo social però, evidentemente non è arrivato come avrebbe voluto al suo pubblico e poco dopo Crespi ha postato una nuova foto: “Per l’ennesima volta mi sono aperto con voi… e per l’ennesima volta leggo commenti totalmente distanti da quello che ho scritto… scusatemi… non è colpa vostra… sarà il mio pessimo italiano… se quando scrivo 9 su dieci non capiscono quello che voglio dire… pazienza… un forte abbraccio”, ha chiosato. In tanti però hanno rivolto un pensiero di vicinanza e di sostegno all’ex interprete di tante fiction di successo.





