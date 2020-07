Lorenzo Crespi “Vorrei sparire per sempre”/ Sfogo choc “Vivere così non è dignitoso”

Lorenzo Crespi si sfoga sui social. L’attore ha pubblicato un post oggi su Instagram da cui si evince un certo malessere. «Oggi non sto bene per niente», la premessa di Crespi, che racconta di non aver chiuso occhio stanotte. «Vorrei tanto andar via da questo posto e sparire per sempre da tutto e tutti dimenticando ogni attimo del mio passato.. senza affetti.. senza nulla», ha proseguito l’attore, che sta attraversando mesi delicati. E oggi ha voluto condividere le sue sensazioni con i fan che lo seguono sui social. «È come se fossi in una stanza buia senza una via d’uscita.. in compagnia solo del mio passato che nessuno di voi conosce. È orribile», ha concluso Lorenzo Crespi. Poi nel suo post ha inserito una didascalia per spiegare il suo sfogo: «Non è una lamentela, è uno sfogo. Vivere così per uno come me non è dignitoso, è totalmente inutile.. svegliarsi e andare a dormire.. andare a dormire e svegliarsi.. senza nessun motivo.. senza contatti umani.. senza affetti.. senza neanche un abbraccio da anni».

LORENZO CRESPI, SFOGO CHOC SU INSTAGRAM

Dalle parole di Lorenzo Crespi si evince un malessere legato alla sua condizione attuale. L’attore sembra non avere persone care al suo fianco, lamenta dunque una solitudine che lo fa soffrire. «Sono lucidissimo.. nessun male.. solo tanta realtà è consapevolezza di ogni cosa», precisa infatti nella nota che ha condiviso su Instagram. Ieri ne ha invece condivisa un’altra, una nota in cui condivide una riflessione di Herman Hesse: «I dolori, le delusioni e la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore e dignità, ma per maturarci». Parole che evidentemente sente sue in questo momento così particolare della sua vita. L’attore siciliano era stato anche in tv, a Vieni da me di Caterina Balivo ma soprattutto in alcuni programmi di Barbara d’Urso (che poi ha attaccato), per raccontare la sua parabola. Dopo il successo c’è stata infatti una rapida discesa che ha portato la tv, come spesso ha lamentato, a dimenticarlo.





