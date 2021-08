Lorenzo Fragola, Battiti Live 2021/ Video, il ritorno due anni dopo con Solero

Lorenzo Fragola ha deciso di rimettersi in gioco dopo un anno e mezzo di pandemia e lo vedremo oggi, 10 agosto 2021, a Battiti Live. Il nuovo brano di questo artista insieme ai The Kolors si chiama Solero ed è stato girato in una bellissima villa di Milano ed è stata fatta una sfilata sfoggiando i vestiti di Enrico Coveri. È stato chiesto a Lorenzo Fragola com’è nata questa canzone e lui ha affermato che è stata ideata l’anno scorso, con la pandemia. L’ha scritto sulla piattaforma Zoom, nel quale Zef ha mandato la base e lui ha pensato che fosse stata ideale per fare un featuring con i The Kolors. Inizialmente aveva pensato di farlo cantare solamente a loro, ma invece la Sony ha deciso di far comprendere anche lui. Questo brano è stato pensato proprio per questa band, quindi l’avrebbe fatto uscire solamente se ci fossero stati loro.

Lorenzo Fragola, cosa ha fatto negli ultimi 2 anni?

Dal punto di vista musicale la pandemia ha bloccato la creatività di Lorenzo Fragola per un bel pò di tempo, nel quale ha scritto delle canzoni ma erano poco allegre e molto depresse. Per lui in quel momento erano belle, ma quando è finito il tempo del lockdown ha capito che non lo rappresentavano più come prima. Lui svela un segreto, ovvero che il suo obiettivo non era quello di scrivere per altri cantanti, ma durante la pandemia, a sostenerlo economicamente è stato proprio Margarita, il pezzo di Elodie. È contento che questo pezzo ha raggiunto molto successo.

Gli è stato chiesto come mai si è concesso una lunga pausa e lui ha risposto che in parte è stato per motivi personali, ma anche per altro, come prendersi la patente di guida, che aveva rimandato, infatti a 26 anni lui è riuscito a prendersela. Dopo questo lungo periodo di pausa ha deciso di porsi come obiettivo di scrivere più canzoni possibile. Desidera raccontare, attraverso queste ultime, il suo percorso, ma vuole far uscire un bel lavoro, senza troppa fretta. Un ultima rivelazione importante è stata che lui ha affermato che grazie al percorso effettuato nel programma X Factor è diventata la persona che è oggi; anche se pensa che sarebbe stato meglio Amici.

Video, Solero

Il video di S0lero è elegante e bello, l’idea era quella di non comprendere solamente gli stereotipi dell’estate, ovvero mare e sole. Lui desiderava una location particolare, aggiungendo anche una pazzesca sfilata. Solero è un brano che ricorda gli anni Ottanta e Lorenzo afferma di non amarli molto. Adora maggiormente gli anni Novanta con la musica da discoteca e la musica hip Hop, oppure gli anni Settanta con il rock, invece gli anni Ottanta li ha saltati. Per quanto siano ricchi di film, canzoni ed eventi, fanno più parte dei suoi genitori, infatti scrivendo questo pezzo si è messo nei panni di suo padre e in una generazione antecedente alla sua e che non ha vissuto.





