LORENZO LICITRA È ADAM LEVINE A TALE E QUALE SHOW 2023/ Convince tutti tranne Malgioglio: “Timbro diverso”

La quarta puntata di Tale e Quale show 2023 vede come sesto concorrente Lorenzo Licitra. Dopo il successo della scorsa settimana con Diodato, che si è poi complimentato con lui per l’ottima esibizione, il cantante deve interpretare Adam Levine, leader dei Maroon 5. In onda va un video che riassume le prove di Licitra, poi eccolo pronto a salire sul palco.

Arriva quindi il momento della sua esibizione in studio, accolta poi da grandi applausi del pubblico. La parola passa dunque alla giuria. Per Loretta Goggi: “Sei stato molto bravo nella voce e nei movimenti”. Per Panariello: “L’hai fatto molto bene e anche il trucco è molto vicino”. Continua Malgioglio: “Nella timbrica vocale non c’eri”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Licitra sarà Adam Levine a Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra è Adam Levine nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà di successo presentato da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Nuova standing ovation in arrivo per il cantante di X Factor? Prosegue alla grande l’avventura televisiva dell’ex vincitore di X Factor che, settimana dopo settimana, si sta facendo conoscere ed apprezzare dalla giuria del programma composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e dal grande pubblico italiano. Una escalation che è iniziata sin dalla prima puntata con Licitra che ha confermato da subito il suo talento.

Questa settimana un’altra prova non facile per il cantante che dovrà cercare di imitare Adam Levine, il frontman e voce del gruppo musicale dei Maroon 5. Riuscirà ancora una volta a convincere il pubblico e la giuria? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata del varietà di Rai1!

Lorenzo Licitra nell’ultima puntata emoziona con Diodato a Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra convince ancora una volta a Tale e Quale Show 2023. Standing ovation per la sua imitazione di Diodato sulle note di “Fai Rumore”. La prima a pronunciarsi è Loretta Goggi: “meraviglioso, voglio salutare Antonio Diodato. Ho cantato questa canzone in “Benedetta Primavera”. Una canzone meravigliosa. Hai fatto un lavoro meraviglioso”.

Poi è la volta di Cristiano Malgioglio: “questa è una canzone che trapassa l’anima. Sai cosa c’è in questo programma che qui abbiamo dei cantanti che cantano e sono veri cantanti. E’ vero l’hai fatta molto bene, Diodato mi trapassa l’anima, tu hai un lato a mio avviso molto molto di più. Non hai contenuto la voce per darmi una grandissima emozione, c’è stata qualche piccola imprecisione, sei stato bravo, ma comunque non sei Diodato”. L’ultimo giudizio è di Giorgio Panariello: “sempre sia Diodato”.

L’imitazione di Lorenzo Licitra nei panni di Diodato a Tale e Quale Show 2023:













