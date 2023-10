LORENZO LICITRA È MICHAEL JACKSON A TALE E QUALE SHOW 2023/ Stroncato da Malgioglio: “Non eri uguale”

Per la sesta puntata di Tale e Quale Show 2023 Lorenzo Licitra, che la scorsa settimana si è classificato al primo posto con Alex Baroni, deve invece portare sul palco Michael Jackson. Una prova ardua ma che emoziona molto Licitra, che si dice desideroso, per il suo futuro, di fare un tipo di musica che arrivi diretta al pubblico al fine di emozionarlo.

Lorenzo arriva sul palco e si esibisce tra gli applausi del pubblico. La parola passa poi alla giuria. Loretta Goggi dice: “La somiglianza c’era e anche in maniera molto forte. Per i movimenti meravigliosi, bella la coreografia e la vocalità tu l’hai avuta un po’ più forte e timbrata.” Panariello: “Vocalmente perfetto, col volto hanno fatto quello che hanno potuto i truccatori.” Malgioglio chiude: “Hai una bellissima voce ma Michael ha una timbrica che ti uccide.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lorenzo Licitra sarà tale e quale a Michael Jackson?

Lorenzo Licitra è chiamata ad una imitazione non facile. Durante la prossima puntata di Tale e Quale Show 2023 il vincitore di X Factor dovrà omaggiare e ricordare il re del pop Michael Jackson. Una imitazione difficilissima, visto che Licitrà dovrà cantare, ma anche ballare visto che Michael Jackson sul palcoscenico regalava sempre uno spettacolo unico.

Imitare Michael Jackson non è da tutti e per tutti, ma Licitra ha tutte le carte in regola per regalare una buona imitazione che chissà potrebbe anche valergli la seconda vittoria consecutiva. La scorsa settimana, infatti, ha brillato ed emozionato pubblico e giuria con il ricordo di Alex Baroni sulle note di Cambiare. Sarà ancora lui il vincitore di puntata? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta del varietà in onda il venerdì in prima serata su Rai1.

Lorenzo Licitra emoziona con l’imitazione di Alex Baroni nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023

Lorenzo Licitra a Tale e Quale Show 2023 omaggia il grande Alex Baroni sulle note di “Cambiare”. “io credo che, poi sul giudizio tecnico, sull’imitazione è stato abbastanza fedele e tutto. Io credo che questa standing ovation più che all’imitazione di Alex Baroni sia andata più a te, alla tua voce, alla tua bravura e al tuo talento”. Poi è la volta di Loretta Goggi: “la grandezza di questo ragazzo è nella sua vocalità e nel fatto che riesca, nonostante il suo studio tenorile, ad essere pop e melodico confrontandosi con altri stili e generi. Questa duttilità è una dote importante. Permettetemi di ricordare che ho fatto una puntata di Viva Napoli con Alex Baroni. Sono rimasta talmente scioccata dall’incidente che ha avuto che sono corsa in ospedale e ho incontrato Giorgia, ma non mi hanno fatto entrare. Spero che i suoi genitori mi sentano e sappiano che io ci sono stata”.

Infine Cristiano Malgioglio: “penso che la voce di Alex Baroni sia la voce più bella che abbiamo avuto in Italia. Riusciva a fare dei virtuosismi straordinari. La voce di questo grande cantante è angelica, riusciva a prendere qualsiasi nota. Sei stato molto brava, hai cercato di imitarlo, hai una bellissima voce, ma non ho sentito la magia che avrebbe potuto darmi Alex Baroni”.













