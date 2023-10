Lorenzo Licitra lancia il nuovo singolo Libero/ “Una canzone contro le relazioni tossiche”

Lorenzo Licitra, da X-Factor a Talee Quale Show senza dimenticare la musica

Lorenzo Licitra torna con il nuovo singolo Libero. Il cantante, attualmente impegnato nell’avventura a Tale e Quale Show, si rituffa sul mercato discografico con la sua ultima fatica, come riportato da TGCom24. Nelle scorse ore il cantante, celebre per il suo trionfo a X-Factor davanti ai Maneskin, ha infatti diffuso il suo ultimo pezzo Libero, un inno a liberarsi dalle catene delle relazioni tossiche, come spiegato dallo stesso cantante. L’artista ha presentato la canzone scritta e composta da Giacomo Eva.

“Libero non è solo una canzone, ma un messaggio. Un grido che spezza le catene che legano a situazioni e relazioni tossiche. Rimettermi in gioco è stato il primo passo di un percorso inedito in cui finalmente mi sento pienamente libero” ha precisato il cantante e concorrente di Tale e Quale Show. Un riscatto anche per il cantante, che sta gareggiando con Gaudiano per la vittoria del celebre programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. E proprio nelle prossime ore l’artista tornerà ad esibirsi nella trasmissione davanti alla solita giuria composta dal trio formato da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Lorenzo Licitra si rilancia con nuova musica e tanta voglia di riscatto

Forte dell’esperienza di successo che sta vivendo nel venerdì sera di Rai1 a Tale e Quale Show, l’ex vincitore di X-Factor Lorenzo Licitra è tornato sul mercato discografico con un nuovo singolo destinato fin da subito a riscuotere un successo non certo indifferente, visto che il pubblico è tornato ad apprezzare in maniera importante i lavori del cantante capace di avere la meglio sui Maneskin nel 2017.

Lorenzo, grazie al brano Libero, aggiunge di fatto una nuova tappa al suo percorso musicale già definito nel corso dell’ ultimo anno grazie alla pubblicazione dei singoli “Eli Hallo” feat. Anggun e “Never Give Up”. “Libero” è in realtà una sintesi della pazza voglia del cantautore di rinnovarsi e presentarsi al suo pubblico con nuova musica, moderna e fresca, sfruttando anche l’ondata del successo che sta raccogliendo a Tale e Quale Show, dove verosimilmente si contenderà il successo con Gaudiano, altro artista che sta dimostrando tutto il proprio talento nel varietà guidato da Carlo Conti. Un riscatto pronto a essere raccolto dal cantante siciliano, che nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair è tornato a parlare della sua lotta contro il bullismo: “Dai compagni per fortuna no. Il bullismo arrivava da gente più grande che mi giudicava ai concorsi e alle audizioni. Il mondo mi pareva crollare”.

