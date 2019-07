LORENZO RICCARDI E CLAUDIA DIONIGI/ “Lui mi ha fatto patire le pene dell’inferno”

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una delle coppie più affiatate di Uomini e donne. Questa sera saranno ospiti del Chi Summer Tour su invito di Alfonso Signorini, dove, presumibilmente, ripercorreranno la loro storia d’amore. All’uscita dal dating show, Lorenzo e Claudia hanno intrapreso seriamente un percorso insieme. Un percorso di conoscenza, innanzitutto, ma anche dettato dal sentimento. I due si sono piaciuti quasi subito, anche se dirselo non è stato semplice per nessuno dei due. I dubbi e le incertezze del trascorso televisivo li hanno tenuti lontani, almeno all’inizio, ma poi l’ex tronista ha fatto finalmente la sua scelta. “Per tutta la durata della villa mi sono domandato come mi sarei comportato io se fossi stato al posto delle ragazze. La risposta che mi sono dato è stata che avrei fatto nello stesso identico modo di Claudia”, ha dichiarato in seguito Lorenzo.

La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

È Gossipblog a riportare le sue dichiarazioni: “Sono entrato in quella villa avendo già una piccola preferenza per lei e in tutte quelle ore trascorse insieme si è confermata ogni cosa. Quando c’è stata la sorpresa di Giulia con mio papà, che ho apprezzato tantissimo, in cuor mio sentivo di volerla condividere anche con Claudia”. In molti sostengono che l’amore è innanzitutto condivisione e, se questo è vero, allora Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono davvero fatti l’uno per l’altra. Con Giulia Cavaglià non è andato in porto niente del previsto. Forse è vero, l’interesse nei suoi confronti c’era, ma alla fine ha prevalso il sentimento, che a parità di chance e possibilità di conquista era effettivamente più forte. Adesso, Lorenzo ha occhi solo per lei.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: lei commenta la scelta

Riguardo all’esperienza nel programma, Claudia Dionigi sostiene di aver sofferto molto: “Nessuno avrà da ridire se sostengo che Lorenzo mi ha fatto patire le pene dell’inferno. Lui ha sempre visto da parte mia la volontà di guardare oltre, ma a un certo punto anch’io ho tirato fuori gli artigli e ho preso le distanze da lui. E l’ho fatto sia perché ero stufa sia perché volevo vedere la sua reazione”. Sulla scelta finale: “Alla fine ho ottenuto quello che speravo e mi è arrivato qualche segnale: nelle ultime puntate avevo percepito la sua preferenza nei miei riguardi, soprattutto perché era scattata in lui una gelosia mai vista. Sono andata nella villa con tante certezze, ma lì la situazione si è ribaltata. Dentro di me mi dicevo che se lui avesse ripensato a quello che avevamo provato, avrebbe fatto la scelta giusta. Ma con Lorenzo, si sa, non ci sono sicurezze e io ero convinta di tornare a casa da sola”.



