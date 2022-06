Lorenzo Riccardi, ladri a casa dell’ex Uomini e Donne/ “Siete dei maledetti”

Brutta sorpresa per Lorenzo Riccardi al rientro dal mare. L’influencer, che ha partecipato a Uomini e Donne tre volte, la prima come corteggiatore di Ludovica Valli, la seconda come corteggiatore di Sara Affi Fella e la terza come tronista, ha trovato la casa interamente sottosopra dopo alcuni giorni passati fuori. L’ex U&D e la compagna Claudia Dionigi, con la quale convive, sono stati vittime di una sfortunatissima esperienza che li ha spaventati non poco.

A denunciare nelle Instagram Stories quanto accaduto è stato lo stesso Lorenzo, che ha pubblicato vari video nei quali si vedono a terra pezzi di vetro frantumato ma non solamente. In camera da letto, vestiti sparsi ovunque, cassetti aperti e ribaltati e tutto gettato a terra nella cabina armadio. L’influencer ha scritto: “Siete dei maledetti“. Ora tutto è in mano della Polizia, che cercherà di far chiarezza su quanto accaduto. Maggiori dettagli sono stati dati da Claudia Dionigi, che ha spiegato come i ladri non abbiano trovato ciò che cercavano.

Cos’è successo a casa di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

A spiegare nel dettaglio quanto accaduto in casa è stata la compagna di Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi. Attraverso le Instagram Stories, l’ex corteggiatrice di Lorenzo ha raccontato: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte. Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di fogna, perché per me sono dei topi di fogna, balordi, entrano in casa tua, toccano le tue cose, ti smantellano tutto. Quella è la cosa più brutta”.

Nonostante il grande spavento e soprattutto il grattacapo da risolvere, fortunatamente Lorenzo e Claudia non erano in casa al momento del furto. Claudia Dionigi, su Instagram, ha concluso: “Però si sistema tutto, l’importante è che noi non eravamo in casa. Non hanno preso nulla di valore. Le finestre si aggiusteranno e amen, è andata così. Volevo ringraziare tutti per i messaggi e vi volevo tranquillizzare”.











