Lorenzo Salvetti in finale a X Factor 2024: chi è il cantante

Per il giovane cantante Lorenzo Salvetti è in arrivo quella che con tutta probabilità è la serata più importante della sua vita, l’artista di soli 17 anni, ribattezzato Lorenzino e Young Cocciante dai giudici della trasmissione, si giocherà le sue chance di vittoria con il brano inedito Mille concerti, con il quale tenterà di aggiudicarsi il trionfo nel programma.

Intercettato da L’Arena, Lorenzo Salvetti ha presentato così l’atto finale di X Factor 2024 direttamente da Piazza del Plebiscito: “C’è sicuramente ansia e agitazione, in questi giorni con le prove abbiamo preso confidenza con il palco, confidenza che poi puntualmente svanirà. Per ora vivo delle emozioni abbastanza neutre, poi vedremo cosa succederà, ma sono pronto a vivermi al meglio ogni secondo” le parole del giovanissimo cantante che sfiderà I Patagarri, Les Votives e Mimì Caruso nella prima finale in esterna della storia di X Factor.

Lorenzo Salvetti presenta Mille concerti: testo e significato del suo inedito

Entrato nella scuderia di Achille Lauro, Lorenzo Salvetti si è guadagnato un passo alla volta la fiducia del pubblico, proponendo brani storici della canzone italiana come Caruso e la toccante Poetica di Cesare Cremonini. Il suo inedito Mille concerti è una canzone d’amore che ricorda emozioni vissute, senza rinunciare a un tocco di fantasia. Tra i versi del testo di Mille concerti di Lorenzo Salvetti si trovano alcuni passaggi particolari:

Per strada piove ma non ci riguarda

È la città che è vuota e tu che sei un’altra

Dicono l’amore a volte è una condanna

Ma io non cambio mai, ma tu non cambi mai E quello che mi fai

E quello che mi fai

Fa più rumore di mille concerti

Fa più rumore di mille concerti.

Per questa sera il suo coach Achille Lauro ha presto una tripla esibizione, oltre all’inedito Mille concerti, Lorenzo Salvetti si esibirà anche in un best of dei suoi brani più iconici, dando dunque un assaggio di tutte le sue doti.