Precisiamolo, Lorenzo Salvetti ha solo 17 anni ma è già la star assoluta di X Factor 2024. Sebbene sia il concorrente più giovane insieme a Mimì Caruso, il cantante di Achille Lauro è bravissimo ed è uno degli idoli più amati dal pubblico del programma. Di lui, tutti apprezzano la spontaneità e allo stesso tempo il “cuore” e la genuinità con cui canta le canzoni sul palco. Questa settimana a Lorenzo Salvetti tocca un’assegnazione davvero tosta: il giovane canterà “Caruso” di Lucio Dalla.

X Factor 2024, Mimì canterà Mina alle semifinali ma pubblico critica il percorso/ "Cover di Madame un flop"

Il brano è stato inciso nel 1986 ed è stato portato per la prima volta sul palco di San Marino Arte, la rassegna che si tiene a Calle Caudina, per poi essere stato inserito nell’album live “DallAmeriCaruso“. Secondo la critica musicale, Caruso è uno dei brani più belli della musica contemporanea. Lucio Dalla lo compose durante una permanenza a Sorrento, e da quel momento è diventato un capolavoro assoluto del nostro Paese. A Lorenzo Salvetti tocca dunque un colosso della musica, sarà in grado di sostenere la sua maestosità sul palco di Sky Uno a X Factor 2024?

Punkcake eliminati da X Factor 2024? Rischio altissimo alle semifinali/ Fan delusi: "Scenette da circo"

X Factor 2024, Lorenzo Salvetti vince questa edizione? Il pubblico tifa per lui dopo l’inedito

“Con questa canzone, basta esagerare un po’ e si fa un pasticcio“, ha affermato Lorenzo Salvetti di X Factor 2024 dopo che il suo giudice Achille Lauro gli ha mostrato il programma musicale della prossima puntata di giovedì 28 novembre. Di certo non si aspettava una canzone così importante e l’ansia si fa sentire: mancano solo due puntate per scoprire chi sarà il vincitore di X Factor 2024. Di certo Lorenzo Salvetti è uno dei possibili candidati alla vittoria, come tutti i concorrenti di Achille Lauro, giudice che quest’anno si è classificato come il migliore in assoluto.

Francamente favorita X Factor 2024 "Sorpassata Mimì"/ Cosa canta nella semifinale del 24 novembre

Durante la puntata di giovedì 28 novembre 2024 assisteremo a due eliminazioni a X Factor 2024, in modo tale che si arriverà alla prossima e ultima diretta con soli quattro concorrenti. Da casa, moltissimi fan tifano per Lorenzo Salvetti, che sebbene sia molto giovane ha tutte le carte in regola per diventare una star del cantaurato italiano. La sua specialità? Le canzoni d’amore. Lui stesso ha ammesso di trovare l’ispirazione proprio dalla sofferenza sentimentale, e non ha caso il suo inedito “Mille concerti” si basa proprio su una rottura con l’ex fidanzata.