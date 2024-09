Lorenzo Spolverato non usa le mutande e spiega il perché in diretta al Grande Fratello 2024

È già tempo di confessioni hot ed intime al Grande Fratello 2024, e uno dei protagonisti assoluti è Lorenzo Spolverato. Il modello, che ha varcato la porta rossa nella puntata di lunedì, ha dimostrato in pochi giorni di essere un ragazzo senza peli sulla lingua, pronto anche a manifestare apertamente i suoi sentimenti. Così, nelle ultime ore, si è reso protagonista di una confessione che ha letteralmente fatto il giro del web.

Helena Prestes, chi è? Concorrente Grande Fratello 2024/ "Gruppo? Non partecipo ma seguo la mia strada"

Lorenzo Spolverato ha infatti ammesso di non fare uso delle mutande e, anzi, di essere totalmente contro, al punto da non averne neppure un paio con se o a casa. “Ho questa cosa mia molto privata. Io non uso le mutande, – ha ammesso mentre era a tavola con alcuni coinquilini – mai usate davvero.” E ha sottolineato: “Pantaloncini senza mutande, dormo senza nulla, non le ho, sono contro le mutande. Voglio che si senta libero e non le uso per quello“.

Clayton Norcross, perché non ha avuto figli?/ “Diventare padre a 70 anni? Sarebbe una grazia di Dio…”

Lorenzo Spolverato e “quel problema fisico” svelato a Shaila Gatta

Una confessione che ha fatto il giro del web ma che non ha spiazzato in modo particolare i presenti. Di certo, Lorenzo Spolverato sta già facendo parlare di sé, in quanto è apparso al pubblico molto schietto e simpatico, qualità che potrebbero portarlo molto avanti nel gioco del Grande Fratello 2024. Schietto lo è stato anche con Shaila Gatta, confessandole di avere un “problema con il fisico” per il quale si sente spesso insicuro: “Volevo parlarti di questa mia fragilità e insicurezza. – ha rivelato alla ballerina – Però con te voglio essere chiaro e dire tutto, mi va di dirti le cose per come stanno. Di base sono trasparente e non tengo dentro, ma in questo in particolare. […] Ti ho detto che ho quel problema con il mio fisico. Non voglio dare l’idea di essere permaloso, però voglio essere onesto”, ha aggiunto, senza sbilanciarsi oltre.

Amanda Lecciso, chi è? Concorrente Grande Fratello 2024/ La sorella di Loredana sostituisce Lino Giuliano