Lorenzo Spolverato fa rivelazioni drammatiche sul suo passato in diretta al Grande Fratello 2024

Sono dichiarazioni choc quelle fatte da Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini torna a parlare del suo atteggiamento spesso aggressivo nella Casa e cerca di arrivarne all’origine, chiedendo spiegazione al diretto interessato.

Lorenzo ammette di essere consapevole di questo suo comportamento sbagliato e dichiara: “Quella persona c’è e non mi piace, anzi chiedo scusa a tutti per i miei atteggiamenti. Come nasce questa mia aggressività? Sto cercando di controllarla da diverso tempo. Essere qui al Grande Fratello è un’opportunità per imparare a controllarla. Lo riconosco perché, quando lo faccio, è come se mi tirassi io dei pugni da solo, e accorgendomene vorrei quasi chiedere scusa subito.”

Lorenzo Spolverato: “Da piccolo costretto a rubare per altri”

Signorini è però deciso ad andare più in profondità, chiedendo a Lorenzo Spolverato se episodi del suo passato abbiano inciso in questi suoi scatti d’ira. “Sicuramente è legato a dove sono nato: – ammette lui – lì c’erano solo urla, grida. I miei genitori hanno avuto alti e bassi, tutte le persone che vivevano lì avevano spesso degli scontri. Come se fossi cresciuto pensando che quell’atteggiamento era quello giusto.”

Ma le rivelazioni di Lorenzo si sono fatte ancor più forti quando il modello ha aggiunto: “Quando sono cresciuto, i primi anni della scuola non sono stati facili, io e mia sorella frequentavamo persone che mettevano nell’angolo lei… quando andavo a scuola c’erano persone anche esterne che si approfittavano di me, mi obbligano a fare delle cose per conto loro, come per esempio rubare, picchiare qualcuno e prendere qualcosa.” ha concluso.

