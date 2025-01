Lorenzo Spolverato, tensione con Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024

Nella casa del Grande Fratello 2024 sale la tensione anche tra Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, i due coinquilini si sono scontrati nel reality condotto da Alfonso Signorini su Canale Cinque, in particolare il modello e aspirante attore non ha visto di buon occhio gli avvicinamenti della donna ad una parte del gruppo di concorrenti che però non gode della simpatia di Lorenzo.

Lorenzo Spolverato, come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello, ha puntato il dito contro Amanda Lecciso dopo una chiacchierata con Luca Calvani: “Lui la accusa di avere tra gli amici gente che non sopporta e di essere passata nell’altra squadra, per questo motivo, il ragazzo non si fida più di lei. Inoltre, vuole che Luca non si intrometta più nei loro discorsi. Invece, l’uomo non fa altro che spalleggiarla” si apprende dal sito ufficiale del programma. Amicizia dunque giunta al capolinea tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso nella casa del Grande Fratello 2024?

Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, lo sfogo della pugliese: “Non hai bisogno di un appoggio”

Nella casa del Grande Fratello Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un confronto nel quale la sorella di Loredana ha spiegato al compagno di gioco che non ha bisogno di niente, tantomeno di un appoggio nella casa, inoltre la gieffina ha ribadito di non avere intenzione di volersi schierare da una parte piuttosto che da un’altra.

In particolare modo Lorenzo non sembra aver approvato il rapporto tra Amanda Lecciso e Luca Calvani, con il quale Lorenzo Spolverato non sembra vivere in particolare sintonia tra le mura della casa più spiata d’Italia. Il modello però ha ammesso di credere ancora nel rapporto con l’amica nella casa del Grande Fratello 2024, a quel punto Amanda Lecciso ha ammesso di voler proseguire il legame con il compagno di gioco senza tener conto delle altre amicizie nel format.

