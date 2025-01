Amanda Lecciso piange al Grande Fratello 2024: cosa è accaduto

Il primo giorno del 2025 si porta dietro una valanga di emozioni nella casa del Grande Fratello 2024, con i vari gieffini che si sono lasciati andare alle emozioni nelle scorse ore. Amanda Lecciso in particolare è stata protagonista di un momento di sconforto nel programma:

Amanda Lecciso è scoppiata in lacrime e si è consolata tra le braccia di Giglio nella casa del Grande Fratello 2024, un momento di down seguito dai baci del gieffino che ha tentato di rincuorarla. Non sono stati rivelati i motivi del pianto della sorella di Loredana Lecciso, riuscita comunque a riprendersi dopo aver dedicato evidentemente qualche pensiero ai suoi cari, alla famiglia che ormai non ha la possibilità di abbracciare con continuità da qualche mese. Piano piano la concorrente è riuscita a riprendersi, tra una carezza e l’altra da parte di Giglio nel programma.

Amanda Lecciso e la tensione con Jessica Morlacchi: “Qualcosa si è rotto”

Nella casa del Grande Fratello 2024 nei giorni scorsi abbiamo visto Amanda Lecciso insofferente nei confronti di Jessica Morlacchi, con il rapporto tra la sorella di Loredana e la cantante rimesso in discussione. Amanda Lecciso, nel corso di una chiacchierata con Stefania Orlando e Helena Prestes ha detto la sua sul legame con la cantante, nel quale si sarebbe innescata qualche crepa:

“Le voglio più bene di quanto me ne vuole lei, si è rotto qualcosa ci sta, le voglio bene, ma sono tanto diversa anche nel modo di concepire i rapporti di amicizia, ci deve essere sempre un equilibrio e rispetto” le parole di Amanda Lecciso che ha rotto il silenzio sul legame con Jessica Morlacchi. Già nelle scorse ore la gieffina pugliese si era confrontata con Bernardo Cherubini, che non ha mai nascosto l’interesse nei confronti della coinquilina, che ha però gelato il fratello del noto artista Jovanotti.

