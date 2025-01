Crisi disperata per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Dopo l’uscita inaspettata di Bernardo Cherubini dal reality Alfonso Signorini si è reso conto che Lorenzo Spolverato stava piangendo con la fidanzata Shaila Gatta e ha subito rivolto l’attenzione verso di lui. In effetti, i due concorrenti non erano presenti al saluto dell’inquilino, ma si sono appartati a parlare lontani dagli altri inquilini. “Mi sono dato forza tante volte, con tutto quello che ho passato” ha detto Lorenzo Spolverato a Shaila.

“A me non interessa di star qui e dire fatti forza, vedi che la vinci, la sbatti fuori, questo e quest’altro” ha continuato Lorenzo Spolverato, lamentandosi che la sfida non è stata equivalente nelle ultime settimane, forse per gli screzi con Helena Prestes. “Lorenzo, cosa c’è che non va?” ha esordito Alfonso Signorini, quasi preoccupato nel vedere crollare un concorrente così forte. “Sto trovando la forza di proseguire“, ha risposto il modello milanese, che è ricaduto in down perchè non si sente capito, e anzi, si sente schiacciato e stanco dopo tutto questo tempo al Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato lascia il Grande Fratello? Cesara Buonamici e Alfonso Signorini lo consolano: “Tu qui sei importante”

Alfonso Signorini è subito corso a capire cosa stesse succedendo a Lorenzo Spolverato, che tutto d’un tratto ha deciso di appartarsi con la fidanzata Shaila Gatta per scoppiare a piangere. “Ma tu hai fatto un esame di coscienza vero?” gli ha detto il conduttore, facendolo poi riflettere e fargli capire quanto la sua presenza sia importante nella casa del Grande Fratello. Infatti, Signorini ha ricordato che un suo caro amico che segue ogni volta le puntate del Grande Fratello, si è reso conto che Lorenzo Spolverato ha una strategia nelle nomination, che ha usato anche con Luca Calvani.

Forse spaventati dal fatto che Lorenzo potrebbe decidere di uscire dalla casa del Grande Fratello, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno subito fatto un recap al ragazzo di quello che ha fatto in questa edizione del Grande Fratello: “Hai sempre mosso dinamiche, e questo ti fa onore“, gli hanno detto dallo studio. Oltretutto, hanno precisato che Lorenzo Spolverato ha una grande voglia di riscatto e di vincita e che è normale che a questo punto del percorso sia stanco e soffocato da questa esperienza. Saranno stati capaci Alfonso e Cesara di dargli la giusta forza per continuare?