Lorenzo Spolverato commenta il triangolo Helena-Zeudi-Javier al Grande Fratello

Al Grande Fratello si delinea un nuovo triangolo sentimentale composto da Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez, ma tra loro le tensioni diventano evidenti quando vengono messi a confronto nella puntata di questa sera. Helena accusa infatti Zeudi di non prendere una posizione e di essersi comportata in maniera incoerente avvicinandosi ad entrambi, e si dice delusa anche da Javier; il pallavolista a sua volta difende il rapporto costruito con l’ex Miss Italia, pur non parlando di amore, e accusa Helena di voler buttare al vento sia l’amicizia con lui che con la coinquilina.

Jasmine Carrisi affronta Shaila e Mariavittoria al Grande Fratello: "Delusa da voi"/ Sorpresa a zia Amanda!

In una situazione piuttosto confusa e non propriamente chiara a livello sentimentale, si staglia dal salone il commento tagliente di Lorenzo Spolverato che, come sottolineato da Alfonso Signorini, è parso particolarmente divertito mentre assisteva al confronto a tre dei suoi coinquilini. “Mancavano i popcorn, mi ha divertito tutto! C’è stata un po’ di contraddizione. Io credo che sia tutto un po’ un gioco“, commenta il modello milanese riguardo l’intricata dinamica sentimentale.

Javier scarica Helena per Zeudi al Grande Fratello: "Ci tengo ma solo come amica"/ Lei furiosa: "Vergogna!"

Lorenzo Spolverato stronca Helena: “Lei la prima a contraddirsi“

Constatando il carattere giocoso di questa dinamica a tre al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato però sottolinea: “C’è sicuramente un affetto da parte di Zeudi nei confronti di entrambi, che è reciproco. Però io credo che se ad Javier interessasse davvero tanto Zeudi, ti tuffi, vai su Zeudi e chissenefrega di Helena a sto punto. Ok, è una tua amica per carità, ma il rispetto è anche quando lei ti dice: ‘Basta amicizia’, e allora tu prendi e vai su Zeudi“.

Poi stronca la Prestes: “Helena che dice a Zeudi che si contraddice, e lei è la prima a farlo. Helena ha questa difficoltà a gestire le sue emozioni ma non sa neanche lei quello che vuole“. La modella brasiliana cerca così di difendersi, confermando di aver nutrito un reale interesse per la coinquilina: “Io sono entrata qua dicendo che provavo delle cose per Zeudi“.

Chi sono Al Bano e Loredana Lecciso, genitori di Jasmine Carrisi/ Dai momenti di crisi all'ipotesi matrimonio